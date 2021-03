Publiziert 25/03/2021 Am 10:52 GMT | Update 25/03/2021 Am 14:23 GMT

Am Mittag hatte der DFB einen Coronafall vermeldet und den Namen Hofmann später via Twitter bestätigt. Marcel Halstenberg muss sich als Kontaktperson 1 laut DFB ebenfalls in Quarantäne begeben.

"Alle weiteren Spieler sowie das Team hinter dem Team wurden am Donnerstag erneut negativ getestet und bereiten sich wie geplant auf das Spiel in Duisburg vor", teilte der DFB mit. Das Anschwitzen wurde wegen des positiven Testergebnisses allerdings kurzerhand vom Hotel an die frische Luft in der Düsseldorfer Arena verlegt.

Der Gladbacher Hofmann sei symptomfrei und wurde umgehend isoliert. Da die Nationalmannschaft in einem Hotel in Düsseldorf wohnt, erfolgte die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt vor Ort. Am Freitag stehen vor der geplanten Abreise tags darauf zum Auswärtsspiel in Bukarest gegen Rumänien für alle zusätzlich Antigen-Schnelltests am Morgen sowie am Mittag ein PCR-Test an.

WM-Qualifikation Deutschland - Island live im TV, Livestream und Liveticker VOR 15 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Starkes Zeichen, Norwegen – jetzt liegt der Ball bei DFB und FIFA

(SID)

Flammender Appell von Can: "So dürfen wir uns nie wieder präsentieren"

WM-Qualifikation Zukunft nach EM: Top-Klub klopft offenbar bei Löw an - der reagiert VOR 15 STUNDEN