Die deutsche Nationalmannschaft hat am Donnerstag mit einem 9:0 (4:0)-Schützenfest gegen den krassen Außenseiter Liechtenstein ihren achten Sieg in der laufenden WM-Qualifikation gefeiert und für einen sportlich würdigen Rahmen bei der Verabschiedung von Ex-Bundestrainer Joachim Löw gesorgt.

Zugleich bescherte die Mannschaft ihrem aktuellen Trainer Hansi Flick den sechsten Sieg seit Amtsantritt, womit der 56-Jährige einen Bundestrainer-Startrekord aufstellte und ausgerechnet Löw überflügelte. Für die Medien war dies angesichts der sehr einseitigen Begegnung natürlich ein wunderbarer Aufhänger. So schrieb "Sport 1": "9:0! Flick feiert Rekord bei Löws Abschied."

Auch der "Kicker" machte das 9:0 kurzerhand zu "Flicks Rekordspiel".

Eurosport.de mit den Pressestimmen zum deutschen Kantersieg gegen Liechtenstein.

Pressestimmen aus Deutschland

Sport 1: "9:0! Flick feiert Rekord bei Löws Abschied. Die deutsche Nationalmannschaft schießt Liechtenstein mit 9:0 ab. Ein Wolfsburger feiert sein Nationalmannschafts-Debüt - und Hansi Flick übertrumpft mit einem Rekord Jogi Löw."

Kicker: "Flicks Rekordspiel: DFB-Elf schlägt Liechtenstein 9:0. Hansi Flick hat seine ersten sechs Spiele als Nationaltrainer gewonnen - ein neuer Rekord. Die DFB-Elf gewann in der WM-Qualifikation am Donnerstagabend vor 25.984 Zuschauern in Wolfsburg gegen Außenseiter Liechtenstein mit 9:0."

Spiegel: "Ein Tritt, ein Abschied und ein verschobener Aufbruch. Beim 9:0 über Liechtenstein ließ ein Foul die Partie früh in Richtung Kantersieg kippen. Auf dem Platz stand die älteste deutsche Startelf seit 20 Jahren, der DFB-Twitteraccount zeigte schlechten Stil."

Bild.de: "Neun Knaller für Jogi. Deutschland schlägt am Abend der offiziellen Verabschiedung von Jogi Löw (61) Liechtenstein mit 9:0. Sechster Sieg im sechsten Spiel – Bundestrainer-Startrekord für Hansi Flick (56), der damit an Vorgänger Löw vorbeizieht."

Spox: "'Jeder will in diese Mannschaft!' DFB-Team feiert Tor-Gala und Flick-Rekord"

Sport.de: "Deutschland feiert Schützenfest gegen zehn Liechtensteiner. Deutlicher Sieg in WM-Quali bei Löw-Abschied."

Süddeutsche Zeitung: "Viele Tore, kein Konfetti. Die Nationalelf erledigt in der WM-Qualifikation ihre Aufgabe gegen Liechtenstein standesgemäß. Hauptdarsteller des Abends ist jedoch ein anderer: Der offiziell verabschiedete Joachim Löw."

Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: "Ex-YB-Junior kickt DFB-Star Goretzka brutal um. Das schmerzt. Ex-YB-Junior Jens Hofer, der aktuell bei Biel in der Promotion League spielt, sorgt in der WM-Quali gegen Deutschland für eine unschöne Szene. Der liechtensteinische Verteidiger trifft DFB-Star Leon Goretzka in Kung-Fu-Manier mit der Sohle am Hals, voller Wucht. Goretzka geht sofort zu Boden. (...) Den Penalty hat Ilkay Gündogan übrigens souverän verwertet. Dafür gibts Applaus von Ex-Coach Jogi Löw, der vor dem Spiel offiziell verabschiedet wurde. Und Jogi bekommt bei seinem Abschiedsspiel noch mehr Tore zu sehen. Viel mehr. Der DFB, der schon vor der Partie für die WM 2022 qualifiziert war, gewinnt 9:0. Liechtenstein bleibt sieglos."

Neue Zürcher Zeitung: "Deutschland, neben Dänemark und dem Gastgeber Katar die einzige schon qualifizierte Mannschaft, kam in Wolfsburg gegen Liechtenstein zum 9:0-Kantersieg. Nach dem frühen Platzverweis in der 9. Minute gegen Liechtensteins Jens Hofer vom Promotion-League-Klub Biel hatten die Deutschen leichtes Spiel."

Pressestimmen aus Österreich

Krone: "9:0! Deutschland 'walzt' Liechtenstein total platt."

Kleine Zeitung: "Deutschland feierte zum offiziellen Abschied des ehemaligen Bundestrainers Joachim Löw ein Fußball-Fest. Vor 25.984 Zuschauern in Wolfsburg wurde Außenseiter Liechtenstein mit 9:0 abgefertigt."

