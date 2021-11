Bereits zweimal hat Ivana Martincic Testspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft geleitet - 2018 gegen Italien (5:2) und 2020 gegen Schweden (1:0).

Außenseiter Liechtenstein reist als abgeschlagener Gruppenletzter nach Wolfsburg. Bisher holten die Gäste in der laufenden Qualifikation erst einen Punkt.

Das Hinspiel in St. Gallen im September gewann die DFB-Auswahl jedoch nur mit 2:0.

Überlagert wird das Spiel in Wolfsburg jedoch von einem aktuellen Coronafall in der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick. Wie am Dienstag bekannt wurde, wurde Niklas Süle am Montag bei der Ankunft im Team-Hotel in Wolfsburg positiv auf das Coronavirus getestet. Der Verteidiger muss daher in Quarantäne.