Die deutsche Nationalmannschaft hat am Mittwochabend in der WM-Qualifikation eine unerwartete Niederlage kassiert. Gegen Nordmazedonien verlor die DFB-Elf nach einer schwachen Leistung in Duisburg mit 1:2 (0:1).

Goran Pandev hatte den Weltranglisten-65. in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit in Führung gebracht (45.+2). Ilkay Gündogan bescherte der Mannschaft von Joachim Löw in der 65. Minute den Ausgleich.

In der 80. Minute hatte Timo Werner die große Chance aufs 2:1, doch der Chelsea-Stürmer vergab freistehend im nordmazedonischen Strafraum. Fünf Minuten später machte es Eljif Elmas auf der Gegenseite besser und bescherte Marc-André ter Stegen den zweiten Gegentreffer in dieser Qualifikation. Wenige Minuten später stand fest: Das letzte WM-Qualifikationsspiel unter Bundestrainer Joachim Löw endet mit einer Niederlage.

Für die "Bild"-Zeitung ist dieses Ergebnis "unfassbar". Der "Kicker" schreibt "Unglaublich, aber wahr". Anderen deutschen Medien geht es ähnlich. Eurosport.de mit den Pressestimmen zur DFB-Pleite:

Bild: "Wie peinlich! Unfassbare Niederlage gegen Nordmazedonien. Mit einem erbärmlichen Auftritt blamiert sich die deutsche Nationalmannschaft bis auf die Knochen und verliert in Duisburg 1:2 gegen Nordmazedonien. Ja, Nordmazedonien."

Spiegel: "Gündogans Elfmetertor reicht nicht – Deutschland verliert gegen Nordmazedonien. Die deutsche Nationalmannschaft strauchelt auf dem Weg zur WM 2022 in Katar: Gegen Nordmazedonien erspielte sich die DFB-Elf kaum Chancen. Das tat der Gegner ebenfalls, nur nutzte er diese eiskalt."

Kicker: "Böse Überraschung: Deutschland rutscht gegen Nordmazedonien aus. Unglaublich, aber wahr. Die deutsche Nationalmannschaft verliert das Heimspiel gegen Nordmazedonien mit 1:2. Im letzten WM-Quali-Spiel unter Bundestrainer Löw kann der Weltmeister von 2014 den ersten Rückstand noch ausgleichen, hat sogar die große Chance zum zweiten Tor, steht am Ende aber mit leeren Händen da."

Sport 1: "Bayern-Schreck leitet DFB-Blamage ein"

Süddeutsche Zeitung: "Die deutsche Nationalmannschaft erlebt einen Rückschlag in der WM-Qualifikation: Gegen Außenseiter Nordmazedonien erlebt die Löw-Elf ein frustrierendes 1:2."

(SID)

