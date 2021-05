Publiziert 31/03/2021 Am 07:47 GMT | Update 01/05/2021 Am 11:36 GMT

Update vom 1. Mai: Erling Haalands Berater Mino Raiola zeigt sich überzeugt, dass Real Madrid sich eine Verpflichtung des Norwegers erlauben könne. Damit widersprach er Äußerungen von Reals Präsident Florentino Perez.

"Ich glaube, dass sich Real Haaland leisten kann", sagte Raiola in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung "as". "Sie haben genug Geld, ihn unter Vertrag zu nehmen."

Perez hatte zuvor erklärt, dass mit dem Scheitern der europäischen Super League auch keine großen Transfers zu erwarten seien. "Es ist ohne die Super League unmöglich, Verträge in der Größenordnung von Mbappé oder Haaland abzuschließen. Das gilt generell, nicht nur für Real Madrid", sagte Reals Präsident.

Raiola sieht das anders. "Die echte Frage ist eine andere. Kann es sich Real leisten, Haaland nicht zu verpflichten? Oder Barça?", sagte der Italiener.

Haaland angeblich von Bayern umworben

Update vom 29. April: Haaland wird von fast allen europäischen Topklubs umworben. Auch mit dem FC Bayern wurde der 20-Jährige bereits in Verbindung gebracht. Laut der britischen Sportjournalisten Lea Smith von "CaughtOffside" könnte es 2022 womöglich auch zu einem Transfer zu den Münchnern kommen.

Demnach würden derzeit intensive Gespräche zwischen Haalands Berater Raiola und den BVB-Verantwortlichen laufen. Und obwohl BVB-Boss Michael Zorc einem Abgang im Sommer eine Absage erteilt hat, soll der 56-jährige Agent dennoch auf einen Transfer nach der laufenden Saison pochen.

Falls sich die Verantwortlichen von Dortmund gegen einen Transfer in der kommenden Transferperiode stellen, soll der Berater laut der Journalistin sogar mit einem Haaland-Wechsel zum FC Bayern im Sommer 2022 drohen. Es ist anzunehmen, dass die BVB-Verantwortlichen dies verhindern wollen, da der deutsche Rekordmeister der direkte Konkurrent von Borussia Dortmund ist.

Haaland steht bei Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Der Stürmer soll eine Ausstiegsklausel besitzen, die wohl 2022 greift und bei rund 75 Millionen Euro liegen soll.

Real-Präsident schwenkt um: Haaland-Transfer "unmöglich"

Update vom 22. April, 14:30 Uhr: Eigentlich hatte Real Madrid durch die geplante Super League mit Einnahmen in Milliardenhöhe geplant, stattdessen steht den Königlichen nun wohl ein zäher Transfersommer bevor.

Da sich mittlerweile neun der zwölf Top-Klubs aus dem Mega-Projekt zurückzogen haben, wird sich der amtierende spanische Meister keine Top-Stars wie Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) oder Erling Haaland (Borussia Dortmund) leisten können.

"Solche Transfers werden ohne die Super League unmöglich sein. Weder für Real Madrid noch für irgendeinen anderen Verein", meinte Real-Präsident Florentino Pérez am Mittwochabend im Interview mit dem Radiosender "Cadena SER".

Zorc schließt Haaland-Abgang im Sommer aus

Update vom 22. April, 11:00 Uhr: Erling Haaland von Borussia Dortmund wird seit Wochen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Erst kürzlich klapperten Berater Mino Raiola und sein Vater Alfie die europäischen Topklubs ab, um erste Transfergespräche zu führen.

Die jüngste Aussage von Sportdirektor Michael Zorc lässt allerdings nur wenig Raum für Interpretationen, wenn es um die nahe Zukunft des Dortmunder Shootingstars geht.

"Wir haben uns klar zur Causa Haaland geäußert. Die Entscheidung wird nicht ohne Borussia Dortmund getroffen. Egal, wo wir am Ende landen, Erling wird weiter bei uns spielen", sagte Zorc vor dem Spiel gegen Union Berlin gegenüber "Sky".

Der Fußballfunktionär schob einem möglichen Haaland-Wechsel im kommenden Sommer einen Riegel vor. Demnach plant man bei Schwarz-Gelb auch in der nächsten Spielzeit fest mit dem 20-jährigen Torjäger, unabhängig davon, ob Dortmund die Qualifikation für die Champions League schafft oder nicht.

Bayern-Plan mit Haaland als Lewandowski-Nachfolger?

Update vom 14. April: Der FC Bayern München ist offenbar zuversichtlich, Erling Haaland im nächsten Sommer zu verpflichten, sollte er noch eine Saison bei Borussia Dortmund verbleiben. Das geht aus einem Bericht der "Daily Mail" hervor.

Der Super-Stürmer wird derzeit von allen europäischen Top-Klubs umworben, darunter auch Manchester City um Pep Guardiola. Beim BVB betonen die Verantwortlichen jedoch indes, dass man unter keinen Umständen vorhabe, den 20-Jährigen zu verkaufen.

Das scheint die Vereine, die derweil um die Dienste des Dortmunders buhlen, allerdings kaum abzuschrecken. Am Ende der Saison werden für den Norweger Angebote von über 100 Millionen Pfund, was umgerechnet 115 Millionen Euro entspricht, erwartet.

Haaland wäre im kommenden Sommer aufgrund einer Klausel in seinem Vertrag für etwa 75 Millionen Euro zu haben, sollte ein Großkaliber bereit sein, diese festgeschriebene Summe auf den Tisch zu legen.

Wie die "Daily Mail" angeblich wissen will, sei man in München zuversichtlich, unter diesen Umständen das Rennen um den norwegischen Nationalspieler zu machen. Dort wolle man ihn langfristig als Nachfolger von Top-Stürmer Robert Lewandowski verpflichten. Der Pole wird im August 33 Jahre alt.

Raiola fordert angeblich Mega-Gehalt für Haaland

Update vom 11. April: Erling Haaland gilt aktuell wohl als der begehrteste Stürmer der Welt. Spätestens mit der Reise seines Beraters Mino Raiola zusammen mit Haalands Vater Alf-Inge durch Europa wurde der Poker um den Norweger eröffnet.

Zahlreiche europäische Top-Klubs sind am BVB-Star interessiert. Doch wenn sie Haaland in diesem Sommer verpflichten möchten, dann müssen sie wohl nicht nur rund 150 Millionen Euro an Borussia Dortmund überweisen, sondern auch Haaland selbst ein Mega-Gehalt von einer Millionen Pfund pro Woche (umgerechnet 1,15 Millionen Euro) zahlen. Zumindest ist das nach " Mirror "-Informationen die Forderung seines Beraters.

Haaland wäre damit der erste Fußballprofi weltweit, der in diese Gehaltsdimensionen von über 50 Millionen Euro Jahresgehalt vorstoßen würde. Der aktuell bestbezahlteste Fußballer Lionel Messi vom FC Barcelona soll angeblich rund 25 Millionen nach Abzug der Steuern verdienen.

Ob ein Klub in Pandemiezeiten allerdings wirklich bereit ist, diese Summen für den Norweger hinzublättern, scheint zumindest fraglich. Dem Bericht zufolge wären einzig Manchester City, Paris Saint-Germain und Real Madrid in der Lage, sich dieses Gehalt leisten zu können.

Raiola hält Haaland über Jahre hinaus für einen Tor-Garanten wie zuletzt nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, dies rechtfertige aus seiner Sicht die aberwitzige Forderung.

Real Madrid hat angeblich kein großes Interesse an Erling Haaland

Update vom 5. April: Hat Real Madrid kein wirkliches Interesse an Erling Haaland? Das jedenfalls legen Berichte aus Spanien nahe, wonach es sich beim Treffen mit der Haaland-Delegation in der vergangenen Woche lediglich um eine Geste der Höflichkeit von Seiten der Königlichen gehandelt habe.

Denn: Real-Präsident Florentino Pérez soll intern klar gemacht haben, keine Deals mehr mit Mino Raiola besprechen zu wollen. Der schillernde Spielerberater ist in Madrid nach gescheiterten Verhandlungen um Paul Pogba und Gianluigi Donnarumma angeblich nicht gut gelitten.

Dass Raiola bei Transfers gerne mitverdient, ist kein Geheimnis - bei Real Madrid ist er damit aber offenbar an der falschen Adresse.

Pérez habe dem Treffen mit Raiola und Haalands Vater Alf-Inge am Gründonnerstag auch gar nicht beigewohnt, heißt es; er habe stattdessen seine Mitarbeiter José Ángel Sánchez und Juni Calafat geschickt - ein klares Zeichen, hatte die Haaland-Delegation zuvor doch noch persönlich mit Barça-Präsident Joan Laporta gesprochen.

Dass Raiola und Haaland sr. zuerst in Barcelona waren, soll bei den Königlichen zudem nicht gut angekommen sein, berichtet Eurosport.es . Letztlich gehe es Real, so der Verdacht, nur darum, den Schein zu erwecken, an Haaland interessiert zu sein - um damit den Preis hochzutreiben.

"Fake News!" Raiola reagiert gereizt auf Haaland-Gerüchte

5. April: Borussia Dortmund will seinen Top-Torjäger Erling Haaland unbedingt über den Sommer hinaus halten. Sollte der 20-Jährige dennoch den BVB verlassen, kommen offenbar - unabhängig vom Wechselzeitpunkt - weitere Kosten auf den neuen Arbeitgeber zu. Das berichtete der spanische Radiosender "RAC1".

Demnach müsste der neue Klub insgesamt 40 Millionen Euro an Provision für Haalands Berater Mino Raiola sowie an seinen Vater Alf-Inge Haaland draufzahlen. Diese vermeintlichen Forderungen bezeichnet Raiola alllerdings als "Fake News". Auf Twitter dementierte er dies und schrieb: "Fake news verbreiten sich schnell und weit."

Der Norweger steht bei Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Der Stürmer soll zwar eine Ausstiegsklausel besitzen, die aber wohl erst 2022 greift und bei rund 75 Millionen Euro liegen soll.

Die BVB-Bosse machten zuletzt immer wieder deutlich, dass der Stürmer im Sommer nicht zum Verkauf steht. Auch Geschäftsführer Hans Joachim Watzke äußerte sich im Interview mit "Spox" zu einem möglichen Abgang von Haaland und zu möglichen Alternativplänen.

Der 61-Jährige sagte: "Wir haben keinen Parallelplan. Wir werden das mit Erling, seinem Vater und seinem Berater Mino Raiola in Ruhe besprechen. Wir wollen ja auch, dass er gerne bei uns bleibt, dass er mit Überzeugung nächstes Jahr für den BVB Tore schießt. Es gibt da keinen Alternativplan."

Die norwegische Tormaschine will unbedingt in der Champions League spielen. Dieser Wunsch, diese Voraussetzung des 20-Jährigen ist in Dortmund allerdings derzeit in Gefahr. Der BVB liegt sieben Spiele vor Saisonende auf dem enttäuschenden fünften Platz, sieben Punkte hinter Eintracht Frankfurt und dem rettenden vierten Rang.

Bericht: ManCity setzt doch alles auf die Haaland-Karte

4. April: Zieht es Erling Haaland in die Premier League? Laut dem "Mirror" ist der BVB-Stürmer ein heißer Kandidat bei Manchester City - obwohl Trainer Pep Guardiola unlängst sagte, dass alle Top-Stürmer am Markt aktuell zu teuer für die Citizens seien.

ManCity sucht allerdings sehr wohl noch nach einem Nachfolger für Sergio Agüero, der den Klub im Sommer verlassen wird - da käme Haaland gerade recht. Für den Norweger, der noch bis 2024 beim BVB unter Vertrag steht und für 2021 keine Ausstiegsklausel besitzen soll, stehen allerdings 150 Millionen Euro Ablöse im Raum.

Diese könnte sich jedoch aus zwei Gründen nach unten entwickeln: Zum einen, weil Dortmund durch das Verpassen der Champions League gezwungen sein könnte, einen schlechteren Deal anzunehmen, um ein Finanzloch zu kompensieren.

Zum anderen, weil ManCity im Gegenzug die Weiterverkaufsklausel von Ex-City-Spieler Jadon Sancho streichen könnte - die besagt offenbar, dass die Engländer bei einem Weiterverkauf des Flügelstürmers 15 Prozent der Ablöse einstreichen würden.

Auch der "Daily Star" schrieb am Osterwochenende, das Pep und ManCity bei Haaland nun "all in" gehen würden.

Laut "Express" würde man dafür sogar Abstand von einer Verpflichtung von Lionel Messi nehmen, der zwar im Sommer ablösefrei zu haben wäre, vom Grundgehalt her jedoch so kostspielig sei, dass 13 Jahre jüngere Haaland die langfristig wirtschaftlichere Lösung sei.

Fortsetzung folgt ...

Hamann schießt gegen Haaland: "Respektlos, schamlos und taktlos"

3. April: Dietmar Hamann hat nach der 1:2 (1:1)-Niederlage von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt zum Rundumschlag ausgeholt. Dabei nahm sich der "Sky"-Experte auch Erling Haaland zur Brust. "Respektlos, schamlos und taktlos, was Haalands Vater und dessen Berater da in Barcelona gemacht haben", sagte Hamann. Torjäger Haaland wird mit einem Spanien-Wechsel in Verbindung gebracht.

Wechsel-Verbot für Haaland: "Das haben wir deutlich gemacht"

3. April: Erling Braut Haaland darf Borussia Dortmund im Sommer nicht verlassen – das hat Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, am Samstag klargestellt. "Unser Standpunkt und die vertragliche Situation sind klar: Wir planen mit Erling, wir brauchen ihn, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen", sagte Kehl bei "Sky": "Das haben wir deutlich gemacht."

Insider verrät: BVB finanziell nicht auf Haaland und Sancho angewiesen

3. April: Borussia Dortmunds ehemaliger Manager Michael Meier hat dem Verein in einem Interview mit "spox.com" geraten, die Youngsters Erling Haaland und Jadon Sancho nicht zu verkaufen. "Aus finanzieller Sicht ist der BVB auf einen Verbleib der beiden nicht angewiesen, sportlich dagegen schon", sagte Meier. Prinzipiell halte er einen Verkauf aber für möglich und sieht die spanische Liga als mögliches Ziel.

Haaland-Delegation klappert weitere Klubs ab

2. April: Nachdem Alf-Inge Haaland, Vater des BVB-Stürmers, und dessen Berater Mino Raiola sich am Donnerstag zuerst mit Vertretern des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona getroffen haben, sollen sie anschließend nach Madrid weitergereist sein, um sich mit Real-Verantwortlichen zu unterhalten.

Laut "Mundo Deportivo" soll das allerdings noch nicht das Ende der Reise gewesen sein. Die beiden setzen offenbar nun ihren Transfer-Trip Richtung England fort.

Dem Bericht des katalanischen Sportblattes zufolge würden Gespräche mit den Premier-League-Klubs FC Liverpool, den FC Chelsea sowie die Manchester-Klubs City und United anstehen.

Derweil berichtet der katalanische TV-Sender "Esport3", dass Haaland schon eine Präferenz habe. Demnach habe Raiola durchklingen lassen, dass Haaland nach Spanien wechseln wolle.

Der Torjäger steht in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Der 20-Jährige soll eine Ausstiegsklausel besitzen, die aber wohl erst 2022 greift. Der BVB will Haaland halten, die norwegische Tormaschine aber will unbedingt in der Champions League spielen.

Dieser Wunsch, diese Voraussetzung des 20-Jährigen ist in Dortmund allerdings derzeit in Gefahr. Der BVB liegt acht Spiele vor Saisonende auf dem enttäuschenden fünften Platz, vier Punkte hinter Eintracht Frankfurt und dem rettenden vierten Rang.

Überraschende Worte von Guardiola

2. April: Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland wird aktuell von zahlreichen europäischen Top-Klubs gejagt. Auch mit Manchester City wurde der Norweger bereits in Verbindung gebracht. Doch laut Teammanager Pep Guardiola wird Haaland wohl eher nicht zu seinem Klub wechseln. "Bei diesen Preisen werden wir keinen Stürmer kaufen. Das ist unmöglich", stellte der Katalane unmissverständlich klar.

Haaland-Delegation trifft sich mit Barça-Boss - Zorc reagiert

1. April: Alf-Inge Haaland, Vater des Stürmers, und dessen Berater Mino Raiola trafen sich am Donnerstag mit Vertretern des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona.

Die Zeitung "Sport" berichtete zuerst über die Ankunft des Duos in Katalonien und schrieb von einer "Bombazo" (Bombe). Am Flughafen "El Prat" in Barcelona wurden Papa Haaland und Raiola vom Fahrer des Klubpräsidenten Joan Laporta abgeholt. Auch der internationale Transferexperte Fabrizio Romano bestätigte die Berichte.

Laporta hat Haaland als Wunschspieler für den Sommer ausgerufen. Die Verpflichtung des begehrten Norwegers soll Weltstar Lionel Messi ein Bleiben schmackhaft machen. Allerdings ist Barça hoch verschuldet und hat in Erzrivalen Real Madrid oder Manchester City namhafte Konkurrenz.

Am Nachmittag meldete sich Michael Zorc zum Besuch der Haaland-Delegation in Barcelona zu Wort. "Ich habe gestern noch mit Raiola gesprochen. Wir haben unsere Intention klar gemacht", wird der BVB-Sportdirektor von "Sky" zitiert. "Wenn die beiden ein wenig Sonne am Mittelmeer tanken wollen, ist das doch völlig okay", sagte er außerdem der "Bild".

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sollen sich Raiola und Haaland Senior am Abend nach Madrid weitergereist sein, um auch mit Real Gespräche zu führen.

Haaland steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag. Der 20-Jährige soll eine Ausstiegsklausel besitzen, die aber wohl erst 2022 greift. Spanische Medien wollen erfahren haben, dass Haaland in Dortmund bereits seinen Wechselwunsch für diesen Sommer hinterlegt habe.

Bayern-Boss Rummenigge findet klare Worte

31. März: Erling Haaland wird seit einiger Zeit mit zahlreichen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Immer wieder gibt es auch Gerüchte, der FC Bayern habe Interesse am BVB-Stürmer.

Dabei stellte er klar: "Woher die Gerüchte kommen, weiß ich nicht. Ich kann nur eines sagen: Wir haben den Weltfußballer auf dieser Position. Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023. Und ich bin überzeugt: Bei seiner Professionalität – wenn man allein sieht, wie er trainiert und seinen Körper pflegt – ist da noch nicht das Ende angesagt."

Auch auf eine weitere Nachfrage erklärte Rummenigge: "Wie gesagt, der Weltfußballer Robert Lewandowski ist gerade auf dem besten Weg, die Benchmark von Gerd Müller von 40 Toren in einer Bundesliga-Saison infrage zu stellen. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere."

In den kommenden Wochen müssen die Münchener allerdings auf ihren Topscorer verzichten. Wegen einer Bänderdehnung im Knie fällt der Pole rund vier Wochen aus

Wechselwunsch geäußert? Haaland entfernt sich vom BVB

30. März: Der spanische Fernsehsender "Cuarto" behauptet, Erling Haaland habe seinem Verein Borussia Dortmund mitgeteilt, dass er gedenke, den Klub im Sommer zu verlassen.

Berater Mino Raiola und der Bürgermeister von Marbella befeuern die Gerüchte mit durchaus interessanten Aussagen. Derweil machen die spanischen Spitzenklubs Real Madrid und FC Barcelona langsam mobil. Da braut sich was zusammen. - Den kompletten Artikel gibt es hier

BVB legt offenbar Preisschild für Haaland fest

27. März: Borussia Dortmund hat Torjäger Erling Haaland offenbar Borussia Dortmund hat Torjäger Erling Haaland offenbar ein Preisschild für einen möglichen Abschied im Sommer verpasst.

Wie "ESPN" berichtet, soll sich der BVB intern auf eine Ablösesumme von 180 Millionen Euro verständigt haben. Der Vertrag des 20-Jährigen bei den Schwarz-Gelben ist noch bis 2024 datiert. Dem Vernehmen nach soll Haaland im Sommer 2022 jedoch eine Ausstiegsklausel haben.

Der norwegische Ausnahmestürmer erzielte in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 31 Partien sage und schreibe 33 Treffer.

So verwundert es kaum, dass Haaland bereits in der jüngeren Vergangenheit immer wieder mit Real Madrid sowie zahlreichen Premier-League-Topklubs (FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester City) in Verbindung gebracht wurde.

