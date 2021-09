Hansi Flick (Bundestrainer): "Wir haben wenige Trainingseinheiten gehabt und wir haben neun Punkte geholt. Das war unser Ziel. Ich denke, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist ein Schritt nach vorne. Natürlich ist noch nicht alles bei 100 Prozent. Aber das kann man noch nicht erwarten. Ich bin trotzdem eigentlich rundum zufrieden. Es ist oftmals dann der finale Pass, die Präzision, die Überzeugung, die Tore machen zu wollen. Wir wollten den Platz hinter der Abwehr nutzen und den Chipball hineinspielen. Das hat gut geklappt. Aber der letzte entscheidende Pass hat nicht gestimmt. Das Timing war nicht gut. Das sind Dinge, die wir besser machen müssen."

Manuel Neuer (Deutschland): "Es war wichtig, dass wir wieder ein Zeichen setzen. Ich denke, wir haben nichts anbrennen lassen und sind auch so in die Zweikämpfe gegangen. Natürlich haben wir ein neues Trainerteam und es sind auch ein paar junge Spieler neu dazugekommen. Aber von heute auf morgen ändert sich natürlich nicht viel. Wir wollen natürlich an unserem Spiel arbeiten. Wir wollen einen Trend setzen und in diesen drei Spielen hat man gesehen, dass es einen Aufwärtstrend gibt."

Antonio Rüdiger (Deutschland): "Es ist erstmal wichtig, dass wir aus drei Spielen neun Punkte geholt haben und auch eine gute Torausbeute hatten. Für einen Verteidiger ist es auch wichtig, zu null zu spielen. Es hätten noch mehr Tore sein müssen, meiner Meinung nach. Aber es waren sehr gute eineinhalb Wochen."

Leon Goretzka (Deutschland): "Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen, die Freue am Fußball verkörpern. Wir haben jetzt einige Tore geschossen. Unsere Abwehrspieler und unser Torwart freuen sich mit Sicherheit auch darüber, dass wir keines bekommen haben. Wir haben heute mit Sicherheit noch einiges liegen lassen. Es waren noch einige Flüchtigkeitsfehler drin gewesen."

Joshua Kimmich (Deutschland): "Ich glaube, dass das Spiel wirklich in Ordnung war. Es war nicht ganz einfach. Wir haben relativ wenig zugelassen. In Summe die drei Spiele, zwölf Tore, kein Gegentor, das ist ja nicht schlecht. Positiv ist, dass wir uns die Chancen erarbeiten. Und heute hätte es auch noch höher ausfallen können."

