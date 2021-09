Die Türkei kann allerdings noch am späteren Abend (20:45 Uhr) mit einem Sieg beim punktlosen Schlusslicht Gibraltar vorbeiziehen.

Die Niederlande und Montenegro (beide 7) treffen zudem im direkten Duell (20:45 Uhr) aufeinander.

Für Erling Haaland war es der zweite Treffer in einem WM-Qualifikationsspiel in Folge, nachdem er bereits am Mittwoch beim 1:1 gegen die Niederlande den Führungstreffer erzielt hatte.

Insgesamt war es Haalands neuntes Tor im 14. Einsatz für die norwegische Nationalmannschaft.

Im dritten Spiel dieser Länderspielphase empfangen die Skandinavier am Dienstag (20:45 Uhr) in Oslo Außenseiter Gibraltar.

(SID)

