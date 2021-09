Sané stand in der Startelf und rechtfertigte das Vertrauen mit dem Treffer zum 2:0 (77.).

"Gegen Liechtenstein hat er gezeigt, dass er absolut bereit ist", lobte Flick. Er habe sogar eine Szene, in der Sané einen verloren gegangenen Ball selbst zurückeroberte, im Teamkreis gezeigt.

"Der Wille ist da, nachzusetzen, sich reinzuhauen. Da kann man einiges erkennen. Später hat er dann sein Tor geschossen. Wenn er so spielt, ist alles gesagt, dann sind wir super happy", sagte Flick (56).

Flicks zweites Spiel als Bundestrainer, das erste vor heimischem Publikum, findet am Sonntag in Stuttgart ( ab 20:45 Uhr im Liveticker ) statt. Armenien führt die WM-Qualifikationsgruppe J mit zehn Punkten aus vier Spielen an. Deutschland folgt mit einem Zähler weniger auf Rang zwei.