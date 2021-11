Fußball

Hansi Flick huldigt Thomas Müller als "sehr wertvoll" - Bayern-Star in Armenien Kapitän

Thomas Müller spielt seit seiner Rückkehr in das DFB-Team wieder eine tragende Rolle. Auf der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel in Armenien huldigt Bundestrainer Hansi Flick den Bayern-Angreifer und bezeichnet ihn als "sehr, sehr wertvoll". Als erfahrenster Spieler wird Müller die Mannschaft am Sonntag als Kapitän aufs Feld führen, wie der einstige Bayern-Coach verrät.

