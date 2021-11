Fußball

Luis Enrique fällt nach WM-Qualifikation schwere Last von den Schultern: "Mehr Druck verspürt als bei EM"

Mit dem 1:0-Sieg über Schweden am Sonntagabend hat sich Spanien für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert. Auf der Pressekonferenz fällt Trainer Luis Enrique eine große Last von den Schultern. Der 51-Jährige habe während der WM-Qualifikation "mehr Druck verspürt als bei der Europameisterschaft oder der Nations League", wie er gesteht. Alvaro Morata will den Schwung des Treffers mitnehmen.

00:01:18, vor einer Stunde