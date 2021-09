Insgesamt werde aber "der Großteil" der Elf, die in St. Gallen aufgelaufen war, wieder beginnen, betonte Flick, der eine Stammformation "einspielen" will. In der Abwehr ist Flick nach der Kapselverletzung von Robin Gosens aber zu Änderungen gezwungen.

Auf der linken Seite könnte daher der Hoffenheimer David Raum sein Debüt feiern. Flick betonte jedoch, es gebe "auch andere Optionen". Rechts dürfte Ridle Baku eine weitere Chance erhalten. Im Zentrum könnte diesmal Antonio Rüdiger neben Niklas Süle verteidigen.

Im defensiven Mittelfeld wird Flick voraussichtlich auf das Bayern-Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka setzen. Ilkay Gündogan könnte auf die Zehnerposition zwischen den Außen Serge Gnabry und Leroy Sané vorrücken. Im Sturmzentrum wird erneut der ehemalige Stuttgarter Timo Werner erwartet, zumal der Einsatz von Kai Havertz wegen eines leichten grippalen Infekts unwahrscheinlich ist.

(SID)

