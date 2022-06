Fußball

Schottland - Ukraine - Oleksandr Zinchenko mit eindrücklicher Botschaft: "Könntet morgen ihr sein"

Am Mittwoch spielt die Ukraine ihr verschobenes Halbfinale in den WM-Playoffs gegen Schottland. ManCity-Star Oleksandr Zinchenko spricht auf der Pressekonferenz vor der Partie über die Situation in seiner Heimat und erklärt, worin er seine Mission in der aktuellen Krise sieht.

00:01:53, vor einem Tag