"Die eine oder andere Zeitung sollte aufhören, der Regierung Knüppel zwischen die Beine zu werfen", forderte Hoeneß, ging dabei aber nicht weiter ins Detail.

Man habe in Deutschland schließlich "das beste Gesundheitssystem der Welt". Ganz im Gegenteil zur USA etwa, wie der einstige Präsident des FC Bayern München befand. "Ich jedenfalls will nicht, wie in den USA, an einer Tankstelle oder einem Supermarkt geimpft werden", so Hoeneß.

Durch die Versorgung des Landes mit Vakzinen der in Deutschland ansässigen Hersteller von BioNTech und CureVac rechne er damit, dass man "bis Ende Juli" durch sei mit den Impfungen.

Er könne allerdings nachvollziehen, dass viele Menschen durch die regelmäßigen neuen Verordnungen der Politik ein Stück weit verunsichert seien.

