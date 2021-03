Am Spieltag hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt, dass Hofmanns Test positiv ausgefallen war. Der Gladbacher wurde vom Gesundheitsamt Düsseldorf wie Marcel Halstenberg (RB Leipzig), der als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft ist, in Quarantäne geschickt.

Angesichts der Hygiene- und Testbestimmungen sei es "auch gar nicht so einfach, jetzt noch jemanden dazu zu nehmen", sagte Löw. Im Auftaktspiel fehlten verletzungsbedingt der bereits abgereiste Toni Kroos (Real Madrid), Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Niklas Süle (Bayern München).

Am Sonntag tritt die deutsche Mannschaft in Bukarest gegen Rumänien an. Am folgenden Mittwoch ist wieder in Duisburg Nordmazedonien der Gegner.

