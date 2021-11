Schweden hat in der WM-Qualifikation nochmal zwei Auswärtsspiele vor der Brust. Am 11. November spielt die Auswahl von Nationaltrainer Janne Andersson in Georgien, drei Tage später kommt es zum Spitzenspiel gegen Spanien.

Zlatan Ibrahimovic freut sich, "wieder dabei zu sein", möchte es mit Blick auf seine Verletzungen aber nicht gleich übertreiben. "Jeder will spielen", sagte der Stürmer des AC Mailand, aber "ich bin als Mitglied der Mannschaft hier." Letztlich entscheide der Trainer über die Einsatzzeiten.

Ad

Im März war Ibrahimovic nach fünf Jahren ins schwedische Team zurückgekehrt, danach fehlte er unter anderem bei der EM 2021 verletzungsbedingt. Erst plagte ihn eine Knieblessur, danach verhinderte eine Achillessehnenreizung seinen 119. Einsatz für sein Land.

Bundesliga Effenberg pflichtet Reus bei und kritisiert Rose: "Da blutet mir das Herz" VOR 10 STUNDEN

Schweden führt die Gruppe B mit 15 Punkten vor Spanien (13) und Griechenland (9) an.

Das könnte Dich auch interessieren: Absturz der Red Devils: Darum ist Solskjaer nicht mehr tragbar

(SID)

Burkardt erzählt von Flick-Anruf: "Dachte, es wäre der Sanitärdienst"

La Liga "Kein Anführer": Matthäus kritisiert Alaba VOR 11 STUNDEN