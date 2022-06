Der dreimalige Weltfußballer hatte im WM-Finale 2006 zwischen Frankreich und Italien (3:5 i.E.) im Berliner Olympiastadion, dem letzten Spiel seiner aktiven Karriere, Gegenspieler Marco Materazzi in der Verlängerung (109.) mit einem Kopfstoß niedergestreckt und daraufhin von Schiedsrichter Horacio Marcelo Elizondo (Argentinien) die Rote Karte gesehen.

"Er war in einem extremen emotionalen Zustand, denn es war sein letztes Spiel, danach würde er mit dem Fußball aufhören", äußerte sich Zidanes ehemaliger Nationalmannschaftskollege Bixente Lizarazu bei "Téléfoot" zu jenem Eklat und ergänzte:

Ad

"Ich glaube, in seinem Kopf haben sich viele Dinge überschlagen, dazu kam noch die Tatsache, dass er von seinem Gegenspieler verbal angegriffen wurde. Ich wünschte, ich wäre auf dem Platz gewesen, damit das nicht passiert wäre. Ich wünschte, ich wäre da gewesen, um ihm zu helfen", bedauerte der Ex-Bayern-Profi.

WM Hoeneß sicher: WM 2006 war "nicht gekauft" 12/11/2021 AM 10:25

Lizarazu hatte bereits nach der EM 2004 in Portugal seine Nationalmannschaftskarriere beendet. Der 52-Jährige stellte jedoch klar, dass jener Vorfall nichts an Zidanes Legendenstatus ändern würde.

Zinédine Zidane (Frankreich/l.) streckt Marco Materazzi (Italien) im WM-Finale 2006 mit einem Kopfstoß nieder Fotocredit: Getty Images

Zidane: "Bixente der Einzige, der mich hätte in Schach halten können"

Zidane selbst pflichtete seinem langjährigen Weggefährten bei: "Ja, ich denke, Bixente ist der Einzige, der mich hätte in Schach halten können. Ich hätte mir gewünscht, dass Bixente in diesem Moment an meiner Seite gewesen wäre."

Lizarazu und Zidane waren sowohl auf Klubebene bei Girondins Bordeaux als auch in der französischen Nationalmannschaft jahrelang Teamkollegen. Gemeinsam wurden sie 1998 mit der Équipe Tricolore Welt- und zwei Jahre später Europameister.

Das könnte Dich auch interessieren: WM-Held für Frankfurts Überflieger: Götze passt erst auf den zweiten Blick

Neuzugang Rüdiger stellt klar: Darum fiel meine Wahl auf Real

WM Nachwehen der WM-Affäre 2006: Blatter erneut vernommen 26/03/2019 AM 18:42