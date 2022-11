Drei Mannschaften kämpfen um einen freien Platz im Achtelfinale, Portugal ist bereits qualifiziert: Am 3. Spieltag geht es in der Gruppe H für Ghana, Südkorea und Uruguay um den Einzug ins Achtelfinale.

Die beste Ausgangslage am dritten Spieltag hat. Die "Black Stars" haben den Einzug in die K.o.-Runde in der eigenen Hand und können mit einem Sieg gegen(16:00 Uhr im Liveticker ) umunddie nächste Runde erreichen.