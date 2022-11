Hansi Flick will bei der WM 2022 in Katar vom 20. November bis 18. Dezember 2022 nach dem Titel greifen. "Wir gehen mit dem Ziel ins Turnier, Weltmeister zu werden", erklärte der Bundestrainer bei Magenta-TV. "Ich bin mir da schon sicher: Jeder einzelne Spieler geht all in", so Flick weiter.

Brasilien startet ebenfalls ambitioniert in die Weltmeisterschaft. Der sechste Titel soll her: "Rumo ao Hexa" - auf dem Weg zum sechsten WM-Triumph ist die Elf von Trainer Tite nach dem WM-Aus 2018 im Viertelfinale gegen Belgien im Soll: "Zuvor war es ein Prozess der Instandsetzung, jetzt einer der Gestaltung", resümierte der Nationaltrainer seinen zweiten WM-Zyklus in der Seleção und lieferte eindrucksvolle Ergebnisse. In Katar gilt es, die Ernte einzufahren.

Zu den weiteren Favoriten für den Gewinn des goldenen WM-Pokals gehören neben Deutschland und Brasilien die Auswahlen aus Argentinien, Frankreich, England und Spanien sowie die Geheimfavoriten Belgien und Dänemark.

WM-Kader 2022 - Australien:

Tor: Matthew Ryan (FC Kopenhagen), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

Abwehr: Harry Souttar (Stoke City), Milos Degenek (Columbus Crew), Bailey Wright (FC Sunderland), Kye Rowles (Heart of Midlothian FC), Thomas Deng (Albirex Niigata), Aziz Behich (Dundee United FC), Joel King (Odense Boldklub), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian FC), Fran Karacic (Brescia Calcio)

Mittelfeld: Keanu Baccus (St. Mirren FC), Cammy Devlin (Heart of Midlothian FC), Aaron Mooy (Celtic Glasgow), Riley McGree (FC Middlesbrough), Jackson Irvine (FC St. Pauli), Ajdin Hrustic (Hellas Verona), Awner Mabil (FC Cadiz), Craig Goodwin (Adelaide United), Mathew Leckie (Melbourne City FC), Martin Boyle (Hibernian FC)

Angriff: Jamie MacLaren (Melbourne City FC), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Garang Kuol (Central Coast Mariners)

WM-Kader 2022 - Brasilien:

Tor: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Abwehr: Daniel Alves (Pumas Mexiko-Stadt), Danilo, Bremer, Alex Sandro (alle Juventus Turin), Marquinhos (Paris St. Germain), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militao (Real Madrid), Alex Telles (FC Sevilla)

Mittelfeld: Casemiro, Fred (beide Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimaraes (Newcastle), Lucas Paqueta (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo)

Angriff: Neymar (Paris St. Germain), Vini Jr, Rodrygo (beide Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli (beide Arsenal), Pedro (Flamengo).

WM-Kader 2022 - Costa Rica:

Tor: Esteban Alvarado (Herediano), Keylor Navas (Paris St. Germain), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo)

Abwehr: Francisco Calvo (Konyaspor), Daniel Chacon (Colorado Rapids), Oscar Duarte (Al-Wehda), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Ronald Matarrita (Cincinnati), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa)

Mittelfeld: Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Jewison Bennette (Sunderland), Celso Borges (Alajuelense), Anthony Hernandez (Puntarenas), Douglas Lopez (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Yeltsin Tejeda (Herediano), Gerson Torres (Herediano), Roan Wilson (Grecia), Alvaro Zamora (Saprissa)

Sturm: Joel Campbell (Leon), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense)

WM-Kader 2022 - Dänemark (Bisher 21 Spieler fix)

Tor: Kasper Schmeichel (OGC Nizza), Oliver Christensen (Hertha BSC)

Abwehr: Daniel Wass (Bröndby IF), Rasmus Kristensen (Leeds United), Joachim Andersen (Crystal Palace), Simon Kjaer (AC Mailand), Andreas Christensen (FC Barcelona), Victor Nelsson (Galatasaray Istanbul), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Joakim Maehle (Atalanta Bergamo)

Mittelfeld: Christian Eriksen (Manchester United), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur), Thomas Delaney (FC Sevilla), Mathias Jensen (FC Brentford)

Angriff: Martin Braithwaite (Espanyol Barcelona), Andreas Skov Olsen (FC Brügge), Mikkel Damsgaard (FC Brentford), Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Kasper Dolberg (OGC Nizza), Andreas Cornelius (FC Kopenhagen)

WM-Kader 2022 - Japan:

Tor: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Racing Straßburg), Daniel Schmidt (VV St. Truiden)

Abwehr: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (VfB Stuttgart)

Mittelfeld: Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lissabon), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (Stade Reims), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Takumi Minamino (AS Monaco), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (CD Leganes), Takefusa Kubo (Real Sociedad San Sebastian), Ritsu Doan (SC Freiburg)

Angriff: Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Takuma Asano (VfL Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brügge)

* Die Liste der Kader der teilnehmenden Teams bei der WM 2022 wird umgehend auf Stand gebracht, sobald weitere Nationen ihre Nomierungen öffentlich gemacht haben.

