Die Fußball-Weltmeisterschaft findet 2022 erstmals zum Jahresende statt. Vom 20. November bis 18. Dezember 2022 ist das Wüsten-Emirat Katar Gastgeber. Wegen der dort herrschenden Temperaturen wurde das Turnier, das sonst traditionell im Juni/Juli stattfindet, ausnahmsweise in den Spätherbst verschoben.

Deutschland ist wie bei allen Turnieren seit 1954 ebenfalls qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Hans-Dieter Flick trifft in Gruppe E auf Japan (23.11., 14:00 Uhr), Spanien (27.11., 20:00 Uhr) und Costa Rica (1.12., 20:00 Uhr).

Gespielt wird in insgesamt acht Stadien in und um die katarische Hauptstadt Doha. Alle Stadien befinden sich in einem Umkreis von knapp 70 Kilometern. Sechs der Spielstätten wurden extra für die WM 2022 neu gebaut. Die Zuschauer-Kapazitäten reichen von 40.000 bis 86.250 Plätzen.

Im WM-Eröffnungsspiel treffen am 20. November 2022 in Gruppe A Gastgeber Katar und Ecuador im im Al Bayt Stadion aufeinander. Das WM-Endspiel findet am 18. Dezember 2022 im Lusail Iconic Stadium statt. Titelverteidiger ist Frankreich, zu den WM-Favoriten zählen auch Brasilien, Argentinien, Belgien, England und Spanien.

Wegen des engen Zeitplans finden bei der FIFA WM 2022 erstmals bis zu vier WM-Spiele an einem Tag statt. Insgesamt werden die 64 Spiele in nur 29 Tagen absolviert.

Die Anstoßzeiten der WM-Gruppenspiele sind 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr deutscher Zeit (MEZ). Am letzten Gruppenspieltag und in der K.o.-Phase wird um 16:00 Uhr und 20:00 Uhr (MEZ) gespielt.

Der Zeitunterschied zwischen Katar und Deutschland beträgt zwei Stunden - im WM-Gastgeberland ist es zwei Stunden später als in der Mitteleuropäischen Zeitzone (MEZ).

Der Spielplan der WM 2022 - WM-Kalender:

Sonntag, 20. November 2022:

Katar - Ecuador im Al Bayt Stadion (19:00 Uhr Ortszeit/17:00 Uhr MEZ)

Montag, 21. November 2022:

England - Iran im Khalifa International Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Senegal - Niederlande im Al Thumama Stadion (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

USA - Wales im Ahmad Bin Ali Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Dienstag, 22. November 2022:

Argentinien - Saudi-Arabien im Lusail Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Dänemark - Tunesien im Education City Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Mexiko - Polen im Stadion 974 (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

Frankreich - Australien im Al Janoub Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Mittwoch, 23. November 2022:

Marokko - Kroatien im Al Bayt Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Deutschland - Japan im Khalifa International Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Spanien - Costa Rica im Al Thumama Stadion (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

Belgien - Kanada im Ahmad Bin Ali Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Donnerstag, 24. November 2022:

Schweiz - Kamerun im Al Janoub Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Uruguay - Südkorea im Education City Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Portugal - Ghana im Stadion 974 (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

Brasilien - Serbien im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Freitag, 25. November 2022:

Wales - Iran im Ahmad Bin Ali Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Katar - Senegal im Al Thumama Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Niederlande - Ecuador im Khalifa International Stadion (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

England - USA im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Samstag, 26. November 2022:

Tunesien - Australien im Al Janoub Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Polen - Saudi-Arabien im Education City Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Frankreich - Dänemark im Stadion 974 (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

Argentinien - Mexiko im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Sonntag, 27. November 2022:

Japan - Costa Rica im Ahmad Bin Ali Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Belgien - Marokko im Al Thumama Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Kroatien - Kanada im Khalifa International Stadion (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

Spanien - Deutschland im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Montag, 28. November 2022:

Kamerun - Serbien im Al Janoub Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Südkorea - Ghana im Education City Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Brasilien - Schweiz im Stadion 974 (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

Portugal - Uruguay im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Dienstag, 29. November 2022:

Ecuador - Senegal im Khalifa International Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Niederlande - Katar im Al Bayt Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Iran - USA im Al Thumama Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Wales - England im Ahmad Bin Ali Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Mittwoch, 30. November 2022:

Australien - Dänemark im Al Janoub Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Tunesien - Frankreich im Education City Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Saudi-Arabien - Mexiko im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Polen - Argentinien im Stadion 974 (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Donnerstag, 1. Dezember 2022:

Kanada - Marokko im Al Thumama Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Kroatien - Belgien im Ahmad Bin Ali Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Costa Rica - Deutschland im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Japan - Spanien im Khalifa International Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Freitag, 2. Dezember 2022:

Ghana - Uruguay im Al Janoub Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Südkorea - Portugal im Education City Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Serbien - Schweiz im Stadion 974 (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Kamerun - Brasilien im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

ACHTELFINALE

Samstag, 3. Dezember 2022:

1. Gruppe A - 2. Gruppe B im Khalifa International Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

1. Gruppe C - 2. Gruppe D im Ahmad Bin Ali Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Sonntag, 4. Dezember 2022:

1. Gruppe D - 2. Gruppe C im Al Thumama Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

1. Gruppe B - 2. Gruppe A im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Montag, 5. Dezember 2022:

1. Gruppe E - 2. Gruppe F im Al Janoub Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

1. Gruppe G - 2. Gruppe H im Stadion 974 (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Dienstag, 6. Dezember 2022:

1. Gruppe F - 2. Gruppe E im Education City Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

1. Gruppe H - 2. Gruppe G im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

VIERTELFINALE

Freitag, 9. Dezember 2022:

Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6 im Education City Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2 im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Samstag, 10. Dezember 2022:

Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 im Al Thumama Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4 im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

HALBFINALE

Dienstag, 13. Dezember 2022:

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Mittwoch, 14. Dezember 2022:

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

SPIEL UM PLATZ 3

Samstag, 17. Dezember 2022:

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 im Khalifa International Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

FINALE

Sonntag, 18. Dezember 2022:

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 im Lusail Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Die Gruppen der WM 2022 - Tabellen:

Gruppe A

RANG TEAM SP TORE PKT 1. Katar 0 0:0 0 2. Ecuador 0 0:0 0 3. Senegal 0 0:0 0 4. Niederlande 0 0:0 0

Montag, 21. November 2022:

Senegal - Niederlande im Al Thumama Stadion (13:00 Uhr Ortszeit/11:00 Uhr MEZ)

Katar - Ecuador im Al Bayt Stadion (19:00 Uhr/17.00 Uhr)

Freitag, 25. November 2022:

Katar - Senegal im Al Thumama Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Niederlande - Ecuador im Khalifa International Stadion (19:00 Uhr/17:00 Uhr)

Dienstag, 29. November 2022:

Ecuador - Senegal im Khalifa International Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Niederlande - Katar im Al Bayt Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Gruppe B

RANG TEAM SP TORE PKT 1. England 0 0:0 0 2. Iran 0 0:0 0 3. USA 0 0:0 0 4. Wales 0 0:0 0

Montag, 21. November 2022:

England - Iran im Khalifa International Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

USA - Wales im Ahmad Bin Ali Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Freitag, 25. November 2022:

Wales - Iran im Ahmad Bin Ali Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

England - USA im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Dienstag, 29. November 2022:

Iran - USA im Al Thumama Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Sieger aus Wales - England im Ahmad Bin Ali Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Gruppe C

RANG TEAM SP TORE PKT 1. Argentinien 0 0:0 0 2. Saudi-Arabien 0 0:0 0 3. Mexiko 0 0:0 0 4. Polen 0 0:0 0

Dienstag, 22. November 2022:

Argentinien - Saudi-Arabien im Lusail Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Mexiko - Polen im Stadion 974 (19:00 Uhr/17.00 Uhr)

Samstag, 26. November 2022:

Polen - Saudi-Arabien im Education City Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Argentinien - Mexiko im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Mittwoch, 30. November 2022:

Saudi-Arabien - Mexiko im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Polen - Argentinien im Stadion 974 (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Gruppe D

RANG TEAM SP TORE PKT 1. Frankreich 0 0:0 0 2. Australien 0 0:0 0 3. Dänemark 0 0:0 0 4. Tunesien 0 0:0 0

Dienstag, 22. November 2022:

Dänemark - Tunesien im Education City Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Frankreich - Australien im Al Janoub Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Samstag, 26. November 2022:

Tunesien - Australien im Al Janoub Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Frankreich - Dänemark im Stadion 974 (19:00 Uhr/17.00 Uhr)

Mittwoch, 30. November 2022:

Australien - Dänemark im Al Janoub Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Tunesien - Frankreich im Education City Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Gruppe E

RANG TEAM SP TORE PKT 1. Spanien 0 0:0 0 2. Costa Rica 0 0:0 0 3. Deutschland 0 0:0 0 4. Japan 0 0:0 0

Mittwoch, 23. November 2022:

Deutschland - Japan im Khalifa International Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Spanien - Costa Rica im Al Thumama Stadion (19:00 Uhr/17.00 Uhr)

Sonntag, 27. November 2022:

Japan - Costa Rica im Ahmad Bin Ali Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Spanien - Deutschland im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Donnerstag, 1. Dezember 2022:

Costa Rica - Deutschland im Al Bayt Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Japan - Spanien im Khalifa International Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Gruppe F

RANG TEAM SP TORE PKT 1. Belgien 0 0:0 0 2. Kanada 0 0:0 0 3. Marokko 0 0:0 0 4. Kroatien 0 0:0 0

Mittwoch, 23. November 2022:

Marokko - Kroatien im Al Bayt Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Belgien - Kanada im Ahmad Bin Ali Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Sonntag, 27. November 2022:

Belgien - Marokko im Al Thumama Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Kroatien - Kanada im Khalifa International Stadion (19:00 Uhr/17.00 Uhr)

Donnerstag, 1. Dezember 2022:

Kanada - Marokko im Al Thumama Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Kroatien - Belgien im Ahmad Bin Ali Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Gruppe G

RANG TEAM SP TORE PKT 1. Brasilien 0 0:0 0 2. Serbien 0 0:0 0 3. Schweiz 0 0:0 0 4. Kamerun 0 0:0 0

Donnerstag, 24. November 2022:

Schweiz - Kamerun im Al Janoub Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Brasilien - Serbien im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Montag, 28. November 2022:

Kamerun - Serbien im Al Janoub Stadion (13:00 Uhr/11:00 Uhr)

Brasilien - Schweiz im Stadion 974 (19:00 Uhr/17.00 Uhr)

Freitag, 2. Dezember 2022:

Serbien - Schweiz im Stadion 974 (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Kamerun - Brasilien im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Gruppe H

RANG TEAM SP TORE PKT 1. Portugal 0 0:0 0 2. Ghana 0 0:0 0 3. Uruguay 0 0:0 0 4. Südkorea 0 0:0 0

Donnerstag, 24. November 2022:

Uruguay - Südkorea im Education City Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Portugal - Ghana im Stadion 974 (19:00 Uhr/17.00 Uhr)

Montag, 28. November 2022:

Südkorea - Ghana im Education City Stadion (16:00 Uhr/14:00 Uhr)

Portugal - Uruguay im Lusail Stadion (22:00 Uhr/20:00 Uhr)

Freitag, 2. Dezember 2022:

Ghana - Uruguay im Al Janoub Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Südkorea - Portugal im Education City Stadion (18:00 Uhr/16:00 Uhr)

Die Fußball-WM 2022 live im TV

Die Spiele der WM-Endrunde werden von den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern "ARD" ("Das Erste") und "ZDF" (zusammen 48 Spiele) als auch von "MagentaTV" (alle 64 Spiele) im Pay-TV übertragen.

Das "ZDF" zeigt das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador, die "ARD" wird das Endspiel übertragen. Tom Bartels wird zum zweiten Mal nach dem WM-Finale 2014 zwischen Deutschland und Argentinien (1:0 n. V.) das Endspiel kommentieren.

In der Schweiz hat der "SRF" die TV-Rechte, in Österreich das "ORF".

Die WM 2022 im Livestream

"ARD", "ZDF" und "MagentaTV" (kostenpflichtig) bieten alle auch einen Livestream zu den Spielen der Fußball-WM an.

Die Spiele der FIFA WM 2022 live im Ticker

Liveticker an. Hier geht es zur Eurosport.de bietet zu allen 64 Spielen der WM 2022 einenan. Hier geht es zur Übersicht

Der DFB-Kader für die WM 2022:

folgt am 10. November 2022

Der Bundestrainer musste Mitte Oktober eine 55-Spieler-Liste beim Weltverband FIFA abgeben. Nominieren wird er seinen 26er-Kader am Donnerstag, den 10. November. Eventuell werden sich noch bis zu drei Nationalspieler als potenzielle Nachrücker bereit halten.

Wann sieht Bundestrainer Hansi Flick seine Nationalspieler wieder?

Am 13. November in Frankfurt/Main, zehn Tage vor dem ersten deutschen WM-Spiel. "Wir haben nur noch sechs Trainingseinheiten und ein Spiel", sagt Flick: "Das ist nicht viel." Die Mannschaft fliegt für fünf Tage in den Oman und absolviert dort am 16. November gegen den Gastgeber ihre WM-Generalprobe. Quartier ist das Sultan-Qabus-Sportzentrum in der kleinen Hauptstadt Maskat. Am 18. November geht es weiter auf den 800-km-Flug nach Doha in Katar.

Wo wohnt die Nationalmannschaft in Katar?

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bezieht sein WM-Quartier im Zulal Wellness Resort im Norden des Emirats. Keine der 32 Mannschaften logiert so weit vom Zentrum Dohas entfernt wie die deutsche: etwa 110 km sind es von der kleinen Oase direkt am Arabischen Golf bis in die Stadtmitte.

Tickets für die WM 2022 kaufen

Wie komme ich an WM-Tickets? Karten für die FIFA WM 2022 waren bereits in einigen Vorverkaufsphasen erhältlich. Bis Ende der Weltmeisterschaft ist nun die sogenannte Last-Minute-Verkaufsphase angebrochen. In der Online-Last-Minute-Verkaufsphase werden die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst vergeben".

Der Sockel des WM-Pokals für den Sieger der Fußball-WM - die WM 2022 findet in Katar statt Fotocredit: Getty Images

Die Stadien der FIFA WM 2022:

Lusail Iconic Stadium

Spielort: Lusail

Plätze: 86.250 Zuschauer

Neubau? Ja

Lusail National Stadium Fotocredit: Getty Images

al-Bayt-Stadion

Spielort: al-Chaur

Plätze: 60.000 Zuschauer

Neubau? Ja

Al Bayt Stadium Fotocredit: Getty Images

al-Janoub-Stadion

Spielort: al-Wakra

Plätze: 40.000 Zuschauer

Neubau? Ja

al-Janoub-Stadium Fotocredit: Imago

Stadium 974

Spielort: Doha

Plätze: 40.000 Zuschauer

Neubau? Ja

Stadium 974 Fotocredit: Getty Images

al-Thumama-Stadion

Spielort: Doha

Plätze: 40.000 Zuschauer

Neubau? Ja

al-Thumama-Stadion Fotocredit: Getty Images

Ahmed bin Ali Stadium

Spielort: ar-Rayyan

Plätze: 44.740 Zuschauer

Neubau? Nein, vergrößert

Ahmad Bin Ali Stadium Fotocredit: Getty Images

Khalifa International Stadium

Spielort: ar-Rayyan

Plätze: 40.000 Zuschauer

Neubau? Nein, renoviert

Khalifa International Stadium Fotocredit: Getty Images

Education City Stadium

Spielort: ar-Rayyan

Plätze: 40.000 Zuschauer

Neubau? Ja

Education City Stadium Fotocredit: Getty Images

Für die WM 2022 waren laut den Bewerbungsunterlagen der FIFA mindestens zwölf Stadien als Austragungsorte vorgesehen. Nach der Vergabe wurde auf acht Stadien reduziert. Wegen der Temperaturen werden die Stadien temperiert.

Die neu gebauten Stadien sind in modularer Bauweise erstellt und können nach der WM verkleinert oder abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.

Das Maskottchen der WM 2022: La'eeb

Das offizielle Maskottchen der WM heißt Laʼeeb, was auf Arabisch "supertalentierter Spieler" bedeutet. Die Figur stammt laut FIFA "aus einer unbeschreiblichen Parallelwelt - dem Maskottchen-Universum, das sich jeder in seiner eigenen Fantasie vorstellen kann.

"Wir sind überzeugt, dass die Fans diese aufgestellte und spielfreudige Figur lieben werden. La’eeb wird eine wichtige Rolle dabei spielen, junge und ältere Fans für die WM in Katar zu begeistern", sagte Khalid Ali al-Mawlawi, stellvertretender Generaldirektor für Marketing, Kommunikation und Turniererlebnis beim Obersten Rat für Organisation und Nachhaltigkeit.

WM-Maskottchen: Laeeb Fotocredit: Getty Images

Der Spielball der WM 2022: Al Rihla

Der offizielle Spielball der Weltmeisterschaft 2022 der Firma Adidas heißt Al Rihla. Der Ball steht laut FIFA für Hochgeschwindigkeitsfußball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers.

Der Ball wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt und ist der erste offizielle Spielball, der mit Klebstoffen und Farben auf Wasserbasis hergestellt wurde. Der Name des Balls, Al Rihla, bedeutet auf Arabisch "die Reise" oder "der Ausflug".

"Dies ist ein beeindruckender, nachhaltiger und hochwertiger offizieller Spielball von Adidas, mit dem die Stars auf der größten Bühne der Welt in Katar ihre ganze Klasse zeigen können, ebenso Amateurspieler rund um die Welt“, sagte Jean-François Pathy, Direktor der FIFA-Marketing-Subdivision.

WM-Spielball: Al Rihla Fotocredit: Getty Images

Bisherige Weltmeister - meiste Titel:

Brasilien (5)

Deutschland (4)

Italien (4)

Argentinien (2)

Frankreich (2)

Uruguay (2)

England (1)

Spanien (1)

Fußball-WM 2022: WM-News direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

