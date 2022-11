"Es schmerzt zu sehen, unter welchen Bedingungen die Kinder in Sierra Leone aufwachsen. Für diese Kinder ist leider nichts selbstverständlich", sagte Rüdiger.

Die kleinen Patienten stammen aus der Provinzstadt Lunsar und leiden überwiegend an angeborenen Klumpfüßen. Behinderungen sind in Sierra Leone gesellschaftlich stigmatisiert, die Kinder deshalb meist sozial isoliert und Opfer von Mobbing.

Ad

Für Rüdiger ist seine Hilfe "Ehrensache". In Deutschland habe er "die Möglichkeiten bekommen, die vielen Menschen in Sierra Leone, dem Heimatland meiner Mutter, verwehrt bleiben. Ich bin dankbar für diese Möglichkeiten und weiß es sehr zu schätzen, in welcher privilegierten Situation ich mich befinde", sagte er.

Bundesliga Der LIGAstheniker: Darum ist Bayern wieder spitze und der BVB nur Mittelklasse VOR 2 STUNDEN

Der 29-Jährige, der die Kids auch mit Real-Trikots aufmuntern möchte, will in Zukunft mit seiner Familie "noch viele weitere Projekte in Sierra Leone umsetzen". Er reiste zu diesem Zweck bereits mehrfach in das afrikanische Land, 2023 soll die "Antonio Rüdiger for Sierra Leone"-Stiftung starten.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Pünktlich zur WM in Top-Form: Götze brilliert erneut

(SID)

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

WM Thuram komplettiert Frankreichs WM-Kader - PSG-Star fällt aus VOR 3 STUNDEN