Als sich Mario Götze auf dem Weg in sein Wüsten-Abenteuer aus der Mainzer Arena kämpfte, nahmen die guten Wünsche kein Ende. Ein Schulterklopfer hier, ein paar lobende Worte da - es wirkte, als fiebere ganz Fußball-Deutschland der Rückkehr des Helden von Rio de Janeiro entgegen. Nur sprechen wollte der Finaltorschütze von 2014 kurz vor seiner Ankunft im Kreise des DFB-Teams im Hilton Airport Hotel in Frankfurt nicht.

Götze schwieg. Und das, obwohl der Offensivstar von Eintracht Frankfurt in der Partie beim FSV Mainz 05 (1:1) mit einem jener "Gedankenblitze" den Ausgleich vorbereitet hatte, die sich Bundestrainer Hansi Flick auch in Katar erhofft. Vor seinem Comeback im Lager der Nationalmannschaft nach fünf quälend langen Jahren stellte der 30-Jährige noch einmal seine ganze Klasse unter Beweis.

"Ein Traumpass", schwärmte Eintracht-Kapitän Sebastian Rode am "DAZN"-Mikrofon mit Blick auf die Szene in jener 67. Minute, in der Götze den Ball mit einem spektakulären Pass in die Tiefe legte. Randal Kolo Muani stand plötzlich frei vor dem Tor - und schob ein. "Wunderschön herausgespielt", lobte Nationaltorhüter Kevin Trapp.

Bei vielen Aktionen zeigte Götze auch in Mainz, wieso er erstmals seit November 2017 wieder im DFB-Kader steht - rechtzeitig zur WM. Der 63-malige Nationalspieler sei "ein genialer Fußballer, der Gedankenblitze hat, der alles intuitiv macht", sagte Flick, der begnadete Techniker könne der Mannschaft "das eine oder andere an Überraschung geben".

Götze pünktlich zur WM in Top-Form

Davon sind sie in Frankfurt längst überzeugt. Die WM-Nominierung sei "die logische Konsequenz, er hat sich das verdient". Schließlich sei Götze "derzeit der beste offensive Mittelfeldspieler der Bundesliga - mit Abstand", meinte SGE-Sportvorstand Markus Krösche. "Er wird eine große Rolle bei der WM spielen können."

Welche genau das sein wird, ist noch offen. Klar ist: Nicht nur die Frankfurter, auch Flick und die deutschen Fans versprechen sich erneut einen besonderen Moment. Wie damals Joachim Löw, der Götze bei dessen Einwechslung zuflüsterte: "Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi!"

Dabei schien Götzes Karriere nach unglücklichen Jahren beim FC Bayern und in Dortmund mit Krankheiten, Verletzungen und Bankplatz schon am Ende zu sein. In Eindhoven kämpfte er sich zurück, am Main blüht er regelrecht auf. Wie an jenem 13. Juli 2014 in Rio, als er ein ganzes Land in einen Freudentaumel schoss.

"Er ist in hervorragender Verfassung und topfit. In dieser Verfassung kann er natürlich jeder Mannschaft helfen", lobte Frankfurts Trainer Oliver Glasner. Nach schweren Jahren mit vielen Tiefschlägen ist Götze wieder obenauf und so stark, dass es in Katar ein neues WM-Märchen geben könnte.

