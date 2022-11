Es lief alles nach Plan. Eigentlich.

Superstar Lionel Messi brachte Argentinien per Elfmeter in Führung, da waren gerade einmal zehn Minuten gespielt. Selbst nach den drei (!) aberkannten Abseitstoren der Südamerikaner in der ersten Halbzeit schien es für Messi und die Seinen zu laufen.

Dann der Schock: Saudi-Arabien drehte die Partie per Doppelschlag (48., 53.) kurz nach der Pause und brachte den Vorsprung auch noch ins Ziel. Die WM 2022 hat ihre erste Sensation.

"Argentiniens größte Blamage seit 32 Jahren", stellte die "Süddeutsche Zeitung" fest, während "La Nación" einen "Erdrutsch in Katar" beobachtet hatte.

Die Pressestimmen zu Argentinien - Saudi-Arabien:

ARGENTINIEN

El Clarín: "Argentinien verhedderte sich im Netz Saudi-Arabiens und erlitt in Katar eine historische Niederlage. Die ungeschlagene Serie ist gebrochen und zum ersten Mal in diesem Zyklus muss die Mannschaft auf Widrigkeiten reagieren. Sie haben schlecht gespielt und Pech gehabt, aber sie haben auch das Spiel gegen den im Vorfeld schwächsten Gegner der Gruppe unterschätzt. Und jetzt?"

La Nación: "Erdrutsch in Katar. Die Seleccion wurde in einen Sandsturm gehüllt und der Horizont war getrübt. Ein unerklärliches Team, das sich in einen Geist verwandelt hat."

La Prensa: "Argentiniens Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien ist ein schwerer Schlag bei der Weltmeisterschaft. Die Spieler der Nationalmannschaft zeigten eine schwache kollektive Leistung, verbunden mit einer besorgniserregenden Moral, und verließen unter dem Staunen tausender Argentinier in Lusail sichtlich angeschlagen das Feld."

Olé: "Messi, vom Traum zum Albtraum. Das Ergebnis ist in Wahrheit fast das Geringste. Die fehlende Reaktion, das Fehlen des Zusammenspiels, der fehlende Druck, die fehlende defensive Solidität - all das hat dieser Mannschaft gefehlt. Argentinien hat viel mehr als nur ein Spiel gegen Saudi-Arabien verloren. Man hat die eigenen fußballerischen Prinzipien in der Umkleidekabine vergessen und ist auf die denkbar schlechteste Weise in die Weltmeisterschaft gestartet."

SAUDI-ARABIEN

Saudi Gazette: "Saudi-Arabien schreibt Geschichte und besiegt Argentinien mit 2:1. Saleh Al-Shehri und Salem Al-DawsarI erzielten die Tore für die Grünen Falken in der zweiten Hälfte des Spiels, während der einzige Treffer Argentiniens durch einen Elfmeter von Lionel Messi fiel."

Arab News: "Saudi-Arabien schockt Messis Argentinien bei der Weltmeisterschaft. und sorgte damit für eine der größten Überraschungen in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Salem Al-Dawsari erzielte den Siegtreffer gegen den haushohen Favoriten und beendete damit die 36 Spiele andauernde Ungeschlagenheit der südamerikanischen Mannschaft."

DEUTSCHLAND

Süddeutsche Zeitung: "Argentiniens größte Blamage seit 32 Jahren. Der WM-Favorit unterliegt im Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien überraschend mit 1:2. Lionel Messi verliert entscheidend den Ball - und ein Saudi trifft auf messianische Weise."

Spiegel: "Argentinien blamiert sich mit Niederlage gegen Saudi-Arabien. Ein Messi-Elfmeter, drei Abseitstore: Argentinien schien gegen Saudi-Arabien alles im Griff zu haben. Dann kam der Anpfiff zur zweiten Hälfte - und der Kollaps gegen den krassen Außenseiter."

Bild: "WM-Demütigung für Messi! Mitfavorit Argentinien verliert trotz Halbzeit-Führung seinen WM-Auftakt sensationell mit 1:2 gegen Saudi-Arabien. Für den zweimaligen Weltmeister Argentinien ist es die erste Pleite nach zuvor 36 (!) ungeschlagenen Spielen in Folge – und eine bittere WM-Demütigung!"

sport1.de: "Mega-Blamage! Saudis besiegen Messi. Am dritten Spieltag der WM 2022 kommt es zur ersten großen Überraschung. Argentinien kann seine Überlegenheit nicht in einen Erfolg ummünzen."

spox.com: "Argentinien erlebt einen der größten WM-Schocker aller Zeiten."

