Mit einer pompösen Feier, Hollywood-Flair und jeder Menge arabischer Elemente ist die umstrittene Fußball-WM in Katar eröffnet worden.

Vor den Augen von Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani, Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman und FIFA-Präsident Gianni Infantino, der zwischen den beiden Platz nahm, lieferten Oscar-Preisträger Morgan Freeman und etwa 800 Tänzer sowie Statisten aus aller Welt im Al-Bayt-Stadion in Al-Khor genau die spektakuläre Show, die sich der Weltverband auch von dieser WM verspricht.

Den Gesang unmittelbar vor dem Auftaktspiel Katars gegen Ecuador bot Junk Kook von der südkoreanischen Popgruppe BTS, der seinen Song Dreamers auf der wohl weltgrößten Bühne vorstellen durfte. Begleitet wurde er von dem katarischen Sänger Fahad Al-Kubaisi. Außerdem gaben sich sämtliche Maskottchen der WM-Geschichte die Ehre.

Die Gäste auf der Ehrentribüne neben Infantino hatten beste Laune. Emir Tamim bin Hamad Al Thani signierte das älteste Nationaltrikot Katars und reichte es seinem Vater Hamad bin Khalifa Al Thani, anschließend sprach er zunächst auf Arabisch seine Begrüßungsworte und richtete dann um 17.09 Uhr Ortszeit ein "Welcome to the World" an die Fans. Infantino, der tags zuvor eine höchst skurrile Pressekonferenz gegeben hatte , genoss diesmal zunächst schweigend.

Das WM-Maskottchen La'eeb bei der Eröffnungsfeier Fotocredit: Getty Images

Unmittelbar vor Anpfiff begrüßte er die Fans zunächst auf Arabisch und Spanisch, dann richtete der FIFA-Boss sich auf Englisch an die Zuschauer. "Ein herzliches Willkommen an alle, wir sind hier, um den Fußball zu feiern", rief er in die Arena: "Fußball verbindet die Welt. Lasst die Show beginnen!"

Im Netz sorgte Morgan Freemans Auftritt, Infantino und die Maskottchen für Diskussionen.

Die Netzreaktionen zur WM-Eröffnungsfeier

