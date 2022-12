Dennoch könne man die ganze Thematik im Nachhinein "kritisch sehen", gab Bierhoff am Ende zu: "Ansonsten hat mein Team rund um die Mannschaft hier eine gute Arbeit gemacht."

Die erneut aufkommende Kritik an seiner Person wollte der langjährige Manager der deutschen Nationalmannschaft kurz nach dem bitteren Ausscheiden nicht diskutieren.

"Die Frage nach meiner Zukunft stelle ich mir momentan nicht. Natürlich weiß ich, dass diese Fragen kommen werden", erklärte Bierhoff.

Der Ex-Nationalspieler merkte jedoch auch an: "Vielleicht schaut man sich meine ganze Bilanz aus 18 Jahren an, da mache ich mir nicht die großen Sorgen, da habe ich ein sehr gutes Gefühl für mich." Andere Personen müssten daher seine Leistung beurteilen, so Bierhoff.

Ballack warnt vor Fehler wie 2018: "Jede Position hinterfragen"

Drittes frühes Aus bei großen Turnieren

Einen Rücktritt schloss der Nationalmannschaftsdirektor des DFB aus, gestand aber: "Natürlich habe ich nach drei schlechten Turnieren keine guten Argumente, die ich dagegen halten kann. Das muss ich akzeptieren." Er wisse auch, "dass der Mechanismus jetzt losgeht, dass die Diskussion stattfindet. Der muss man sich stellen. Ich werde meine Verantwortung tragen."

Schon bei der WM 2018 in Russland noch unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw schied die deutsche Nationalmannschaft nach der Vorrunde aus. Auch bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr - ebenfalls mit Löw an der Seitenlinie - war bereits im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten England Endstation (0:2).

Flick selbstkritisch: "Hat allein an uns gelegen"

