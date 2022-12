Als wäre die Viertelfinal-Aufgabe nicht so schon schwer genug, hat Luka Modric höchstselbst die schier übermächtigen Brasilianer als "Ausbilder" noch etwas stärker gemacht.

Umso mehr wird der Volksheld Kroatiens gegen Brasilien (16:00 Uhr im Liveticker ) gefordert sein - es geht um nicht weniger als seinen letzten WM-Traum. "Wir haben schon Großartiges geleistet. Aber damit dürfen wir nicht zufrieden sein, wir wollen noch mehr", sagte Modric, der bei Real zusammen mit Toni Kroos den Takt angibt, mit Entschlossenheit in der Stimme.

Der beste Spieler der Weltmeisterschaft 2018 ist noch immer Dirigent der Vatreni, doch der Takt wird langsamer.

"Auch wenn Modric weiter absolute Weltklasse ist: Er ist nun mal auch schon 37, das lässt sich nicht komplett kaschieren", sagte Ex-Nationalspieler Mladen Petric der "SZ". Im Achtelfinale gegen Japan hatte sich der Kapitän völlig entkräftet in der Verlängerung auswechseln lassen, eine Torbeteiligung fehlt ihm noch in Katar.

Teamkollegen begeistert von Modric

Zweifeln lässt das seine Mitspieler vor der Partie gegen den "Titelfavoriten" (Dominik Livakovic) keineswegs. "Wenn man Leute wie Luka auf dem Spielfeld rennen und sterben sieht, gibt das uns jüngeren Spielern zusätzliche Energie", sagte Rechtsverteidiger Josip Juranovic.

Luka Modric bei der WM 2022 in Katar Fotocredit: Getty Images

Für Andrej Kramaric ist Modric gar "einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten, vielleicht der beste überhaupt", so der Hoffenheimer im Magazin "11Freunde". Er habe "noch nie einen 37-Jährigen so spielen sehen".

Modrics letzter Tanz auf der WM-Bühne

Modric habe "mit seinem Können und seiner Erfahrung für jede Situation fünf Lösungen parat, bevor andere überhaupt über eine nachgedacht haben", führte Kramaric aus. Der Gelobte selbst hatte die WM im Vorfeld zu seinem letzten großen Turnier ausgerufen. Und dennoch sei er nicht gekommen, um "nur zu genießen" oder "teilzunehmen", nein. "Wir wollen gegen Brasilien unser bestes Spiel zeigen", versprach Modric: "Ich glaube daran, dass große Dinge möglich sind."

Bleibt nur zu hoffen, dass ihm die "Nachhilfe" für Vinícius Júnior dabei nicht zum Verhängnis wird. "Ich kenne ihn gut und werde meinen Mitspielern Ratschläge geben", kündigte Modric mit breitem Grinsen an.

Brasilien: Mit Ronaldo ins Goldsteak-Restaurant

Auf der Jagd nach dem ersten WM-Titel seit 20 Jahren suchen Brasiliens Fußballstars indes die Nähe zu Weltmeister Ronaldo. Schon mehrere Spieler besuchten den 46-Jährigen in seinem TV-Studio im Stadion, er führte sie im Gegenzug in das berühmte Goldsteak-Restaurant "Nusr-Et" in Doha aus.

"Es ist sehr wichtig, ihn als unseren Unterstützer zu haben", sagte Außenverteidiger Danilo. Jungstar Rodrygo und Torjäger Richarlison strichen dem WM-Torschützenkönig von 2002 über die Beine, um für die entscheidende WM-Phase dessen Magie mitzunehmen.

"Die besten Erinnerungen, die ich an die Selecao habe, sind alle von Ronaldo", erzählte der 31-jährige Danilo, "2002, als er im Finale traf, bin ich mit der Fahne in der Hand durch mein Viertel gerannt."

Ronaldo sei "ein Typ mit einer anderen Aura", sagte Danilo, "wir hoffen, dass Spieler dieses Kalibers uns unterstützen und ermutigen können. Es gibt uns mehr Energie".

Außenverteidiger Sandro fraglich gegen Kroatien

Trainer Tite ließ am Tag vor dem Spiel noch offen, ob der angeschlagene Alex Sandro gegen die Kroaten ins Team zurückkehren könnte. "Er wird Donnerstag trainieren, dann entscheiden wir", kündigte der Coach vor dem Abschlusstraining an, "aber der Trend geht dahin, dass er nicht spielt."

Der Außenverteidiger hatte sich im zweiten Vorrundenspiel gegen die Schweiz (1:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen und seitdem gefehlt. Im Achtelfinale gegen Südkorea (4:1) ersetzte ihn auf der linken Abwehrseite der nominelle Rechtsverteidiger Danilo.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Kroatien

Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozovic - Modric, Kovacic - Kramaric, Livaja, Perisic

Trainer: Dalic

Brasilien

Alisson - Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo - Casemiro - Lucas Paqueta, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius Junior

Trainer: Tite

(SID)

