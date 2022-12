Der ehemalige Spieler von Manchester United meinte in der Halbzeitpause, als Brasilien bereits 4:0 führte, bei "ITV": "Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Die Brasilianer sind natürlich brillant, aber Südkorea, meine Güte. Ich habe noch nie so viel Tanzen gesehen, das ist wie bei Strictly (britische Version von Let's Dance, Anm. d. Red.)."

Er sei jedoch kein Fan dieser wiederkehrenden Tanzeinlagen, besonders der Tanz nach dem 3:0 durch Richarlison, als auch Coach Tite mitwirkte.

"Ich finde, das ist wirklich respektlos gegenüber dem Gegner. Ich habe nichts gegen den ersten Tanz, ich verstehe ihn, aber dann war sogar der Trainer involviert! Das ist respektlos", stellte Keane klar.

Raphinha hatte im Vorfeld der WM bereits angekündigt, dass die brasilianische Mannschaft mehrere Tänze für Torjubel einstudiert hatte.

Tanz ist Markenzeichen von Richarlison

"Um die Wahrheit zu sagen, wir haben bereits Tänze bis zum zehnten Tor vorbereitet. Wir haben etwa zehn Tänze für jedes Spiel vorbereitet, einen für das erste, einen für das zweite, einen für das dritte Tor ... Wenn wir mehr als zehn Tore schießen, dann müssen wir anfangen, etwas Neues zu entwickeln", meinte der Barça-Star auf einer Pressekonferenz.

Der Tanz von Richarlison ist sogar ein Markenzeichen des Stürmers von Tottenham Hotspur. "Der Dança do pombo (dt.: Taubentanz) kommt von einer Band aus Rio de Janeiro, die 2012 einen Song gemacht hat", erklärte Richarlison vor einigen Jahren den Ursprung des Tanzes. Nach eigenen Toren zelebriert der 25-Jährige regelmäßig diesen Taubentanz - ob im Verein oder in der Nationalmannschaft.

Trainer Tite reagierte nach dem Match auf Vorwürfe der Respektlosigkeit: "Ich habe (zu Richarlison) gesagt, wenn du es mir zeigst, werde ich es tun, aber wir müssen vorsichtig sein, weil verschiedene Leute sagen werden, es sei respektlos. Ich wollte nicht, dass es als mehr interpretiert wird als Freude über das Tor und das Ergebnis und nicht, dass wir unseren Gegner nicht respektieren, was nicht der Fall war."

Lob für brasilianische Spielfreude

Keane lobte die Brasilianer nach der Gala-Vorstellung aber auch. "Brasilien hat das Talent, und das haben wir heute Abend gesehen. Es war eine Freude, das live zu sehen", schwärmte die United-Legende: "Die erste Berührung von Richarlison würde ich mir den ganzen Tag ansehen. Die Geschwindigkeit des Passspiels, sie lassen es so einfach aussehen. Ist es aber nicht."

Brasilien siegte am Ende nach Toren von Vinícius Júnior (7. Minute), Neymar (13., Foulelfmeter), Richarlison (29.) und Lucas Paquetá (36.). Seung-ho Paik gelang in der zweiten Halbzeit immerhin noch der Ehrentreffer (76.). Für die Brasilianer geht es am Freitag im Viertelfinale gegen Kroatien (16:00 Uhr im Liveticker ).

