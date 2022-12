Mit dem wiedergenesenen Superstar Neymar in der Startelf ließ einer der WM-Topfavoriten von Anpfiff weg keine Zweifel am Sieger dieses ungleichen Achtelfinales aufkommen und ging durch Vinícius Júnior früh in Führung. Ein Pass von Raphinha rutschte vom rechten Strafraumrand bis zum Real-Angreifer durch, der überlegt zur Führung in die lange Ecke traf (7.).

Nur sechs Minuten später erhöhten die vor Spielfreude nur so strotzenden Brasilianer auf 2:0. Nach unglücklichem Foulspiel von Woo-Young Jung an Richarlison im Strafraum zeigte Schiedsrichter Clement Turpin sofort auf den Punkt, Neymar guckte beim fälligen Strafstoß Keeper Seung-gyu Kim aus und verwandelte lässig ins rechte Eck (13.).

Doch der brasilianische Zauberfußball sollte erst in der 29. Minute so richtig beginnen: Richarlison jonglierte den Ball zunächst 23 Metern vor dem Tor drei (!) Mal in Folge auf dem Kopf, um ihn anschließend mit dem Fuß runterzunehmen und auf Marquinhos abzuspielen. Dessen Querpass fand am Strafraumrand Thiago Silva, der wiederum direkt in den Lauf von Richarlison spielte. Aus sieben Metern verwandelte der Angreifer sicher zum 3:0 – ein absolutes Zaubertor der Seleção!

Für die 4:0-Pausenführung sorgte schließlich Mittelfeldmann Lucas Paquetá, der nach lässiger Chipflanke von Vinícius technisch anspruchsvoll per Volleyabnahme in die linke Ecke traf (36.).

Nach dem Seitenwechsel verhinderte Südkoreas Torhüter Kim ein noch größeres Übel, als er mit zwei starken Paraden reaktionsschnell gegen die Abschlüsse von Raphinha rettete (54./62.).

In der Schlussphase ließen es die Brasilianer immer gemütlicher angehen und ermöglichten den nie aufgebenden Südkoreanern den Ehrentreffer. Seung-ho Paik versenkte die Kugel nach einer zu kurz abgewehrten Freistoßflanke sehenswert aus 25 Metern im rechten Eck (76.).

Danach ließen die Brasilianer aber nichts mehr anbrennen und brachten den nie gefährdeten Achtelfinalerfolg sicher ins Ziel. Im Viertelfinale trifft das Starensemble der Seleção auf Vizeweltmeister Kroatien.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Emotionale Geste für Pelé

Nach dem Spiel versammelte sich der gesamte Kader Brasiliens auf dem Feld und sendete eine emotionale Botschaft an den schwer kranken Pelé in die brasilianische Heimat. Die Spieler der Seleção hielten gemeinsam ein Banner mit dem Namen der Fußballlegende vor sich und sendeten ihre Genesungswünsche ins Albert-Einstein-Krankenhaus von Sao Paulo.

Die Statistik: 76

Neymar erzielte mit dem 2:0 gegen Südkorea sein 76. Länderspieltor. Damit fehlt ihm nur noch ein Treffer zum brasilianischen Rekordtorschützen Pelé (77).

