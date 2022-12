Im Internetportal Globoesporte sprachen sie bis kurz vor Mitternacht über 32 Prozent für den ehemaligen Bayern-Coach und Titelsammler beim FC Barcelona aus.

Auch bei "UOL Esporte" gehen fast ein Drittel der Stimmen auf den Spanier.

Nummer eins in der Fangunst ist dort aber der Portugiese Abel Ferreira, der in diesem Jahr SE Palmeiras zur brasilianischen Meisterschaft und in den letzten Jahren zum Pokalsieg 2020 sowie den Copa-Libertadores-Triumphen 2020 und 2021 geführt hatte.

Heimische Kandidaten wie Dorival Junior, der jüngst mit CR Flamengo den Libertadores Cup gewann, sind nur unter ferner liefen zu finden. Eine Entscheidung über die Tite-Nachfolge ist aber nicht vor Januar vorgesehen.

Wagt Brasilien den nächsten Anlauf?

Bei Ex-Bayern-Coach Guardiola hatte der CBF bereits einmal angefragt, war aber von einem angeblichen Jahressalär von 24 Millionen Euro abgeschreckt worden.

Für Amtsinhaber Tite endeten am Freitag mehr als sechs Jahre als Verantwortlicher auf der Seleção-Bank.

In 81 Spielen unter der Regie des 61-Jährigen, der eine sechsmonatige Auszeit plant und dabei auf Angebot aus Europa hofft, gab es nur sechs Niederlagen, darunter aber die schmerzenden Pleiten im WM-Viertelfinale 2018 gegen Belgien und nun gegen Kroatien sowie im vergangenen Jahr im Finale bei der Copa America im heimischen Maracana gegen Argentinien.

