Auf Seiten des Titelanwärters aus Brasilien musste Coach Tite zwei Mal verletzungsbedingt rotieren. Auf der rechten Verteidigerposition begann Éder Militão für Danilo und Fred startete für Superstar Neymar, der mit Knöchelblessur ausfiel. Die "Nati" wechselte hingegen auf einer Position: Talent Fabian Rieder ersetzte Xerdan Shaqiri, der vorerst auf der Bank Platz nehmen musste.

Das Topspiel ums vorzeitige Weiterkommen in Gruppe G versprach zunächst mehr, als es halten konnte. Beide Teams begannen sehr vorsichtig und verhalten, leisteten sich auch ungewöhnlich viele Konzentrationsfehler im Aufbau.

Die Seleção übernahm von Beginn an die Kontrolle, wusste diese jedoch gegen eine stabile Schweizer Defensive nicht in Chancen umzumünzen.

In der 27. Minute mussten die Eidgenossen dann das erste Mal kräftig durchatmen, als Vinícius eine Flanke von Raphinha per Volley eigentlich im Tor hätte unterbringen müssen - Sommer konnte aber mit tollem Reflex parieren. Darauffolgend tat sich weiterhin wenig.

Beide Mannschaften gingen bei weitem nicht das letzte Risiko, verschleppten häufig das Tempo und so endeten enttäuschende erste 45 Minuten torlos.

Die zweite Hälfte begann dann allerdings flotter. Die Intensität erhöhte sich maßgeblich, beide Teams nahmen auch im Offensivspiel mehr Tempo auf. Doch man hatte weiterhin das Gefühl, dass sowohl Brasilien als auch die Schweiz nicht in die Vollen gingen.

So kam der Treffer von Vinícius, der im Nachhinein aufgrund einer vorangegangen Abseitsstellung von Richarlison aberkannt wurde, aus dem Nichts (65.). In der Folge drängten die Brasilianer auf den Führungstreffer und erlösten sich spät: Erst in der 83. Minute kam Casemiro nach tollem Zusammenspiel von Vinicius Junior und Rodryo zum Abschluss und nagelte die Kugel per Vollspann ins rechte Toreck. So steht der Rekordweltmeister trotz müder Leistung vorzeitig im Achtelfinale.

Der Tweet zum Spiel

Kurios: Kurz vor der Halbzeitpause geht im Stadion 974 das Flutlicht aus.

Die Stimmen zum Spiel

Casemiro (Brasilien): "Wir haben geduldig gespielt. Es sind keine schönen Spiele, das ist klar. Die Mannschaften neutralisieren sich, das sind Kleinigkeiten. Im Endeffekt macht dann einer das Tor, das war heute ich. Ein ganz tolles Tor (lacht)."

Yann Sommer (Schweiz): "Wir haben es in großen Teilen des Spiels gut gemacht, haben gut verteidigt und waren kompakt. Wir haben nicht viel zugelassen außer das Abseitstor. Mit Ball haben wir die Bälle leider zu früh verloren, wir konnten für kaum Entlastung sorgen. Dann wird es irgendwann schwer."

Die Zahl zum Spiel: 8

Durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel zieht die Selecao bereits zum achten Mal in Folge zieht Brasilien ins Achtelfinale einer WM ein und untermauern damit ihren Titelanspruch. Eine beeindruckende Statistik des Teams aus Südamerika.

Das fiel auf: Neymar fehlt - oder auch nicht?

Man merkte der brasilianischen Offensive heute an, dass ein gewisser Funke Kreativität fehlte, die klassischen Zaubermomente der Seleção blieben aus. Das liegt mit Sicherheit im Fehlen von Superstar Neymar begründet, der an einer Knöchelverletzung laboriert. Doch trotz dieses Ausfalls gaben sich die Brasilianer keine Blöße und entschieden die Partie nach langem Anlaufen für sich. Zwar war das nicht zwingend Joga Bonito, aber die Favoriten traten als Einheit auf, spielten mit Leidenschaft und Herzblut und gewannen so am Ende verdient. Also geht es vielleicht auch ohne Neymar?

