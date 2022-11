Miguel Almirón ist derzeit der überragende Spieler in Newcastles Offensive, noch größere Heldentaten traut Wood jedoch Allan Saint-Maximin zu.

Im Franzosen, der im September und Oktober knapp zwei Monate mit Muskelverletzungen ausgefallen war, sich jüngst aber wieder mit einem Assist beim 4:1 gegen den FC Southampton zurückmeldete, sieht Wood einen zukünftigen Weltstar.

Ad

"Wir haben viele gute Spieler hier und Allan ist definitiv einer davon. Er zeigt auf dem Feld und dem Trainingsplatz eine Menge Talent und hat das Potenzial, alles zu erreichen, was er will“, sagte der Neuseeländer gegenüber Eurosport im Rahmen der neuen Doku-Serie "World At Their Feet" von Warner Bros. Discovery in Partnerschaft mit dem "Olympic Channel".

WM Voll konzentriert zur WM? Ronaldo will Manchester hinter sich lassen VOR 10 STUNDEN

"Ich denke, in Zukunft kann er einer der Besten der Welt werden", so Wood. Saint-Maximin war 2019 für eine Ablösesumme von 18 Millionen Euro aus Nizza zu den Magpies gewechselt. Seither gelangen ihm für Newcastle 13 Tore und 19 Vorlagen. Für den französischen WM-Kader wurde der 25-Jährige von Nationalcoach Didier Deschamps jedoch trotz großer Hoffnungen nicht berücksichtigt. Geht es nach Wood, dürfte sich das aber bald ändern.

Wood: Newcastle wird um Titel mitspielen

Saint-Maximin ist jedoch bei weitem nicht der einzige Lichtblick in Newcastle. "Es ist fantastisch, Teil dieses Projekts zu sein und ich glaube, Newcastle wird irgendwann um Premier-League- und Champions-League-Titel mitspielen", so Wood.

Vor ziemlich genau einem Jahr schienen die Magpies noch dem Untergang geweiht, dann übernahm ein Konsortium um Saudi-Arabiens Staatsfonds den Klub.

In Coach Eddie Howe fand Newcastle zudem einen unverhofften Heilsbringer, der den Traum von Europa in die Wirklichkeit umsetzen soll – und aktuell sogar vor dem Zeitplan liegt. Doch Wood bremst: "Es wird Jahre dauern, um die Infrastruktur und das Fundament zu errichten, damit die Mannschaft diesen Träumen nachjagen kann."

Wood vergleicht Newcastle mit Manchester City

Dabei zog er einen Quervergleich zu Manchester City, das 2008 ebenfalls von einem finanzkräftigen Investor, dem Scheich Mansour bin Zayed übernommen wurde.

Das erste Mal unter den Top Vier der Liga landete der Klub jedoch erst im Jahr 2011, ein Jahr später folgte dann der erste Premier-League-Titel dieser Ära.

Für die Spieler von Newcastle sei es wichtig, "besser als letztes Jahr abzuschneiden" und sich "weiterzuentwickeln", so Wood: "Der Sprung von einem Mittelfeld- zu einem Top-Vier-Team ist sehr schwierig."

Über World At Their Feet:

In der Doku-Serie "World At Their Feet" von Warner Bros. Discovery in Partnerschaft mit dem "Olympic Channel" kommen elf Fußballer zu Wort, die nach ihrem Olympia-Traum nun auch bei der WM 2022 in Katar auflaufen. Die Folgen sind auf discovery+ und Eurosport.de zu sehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Mac Allister über seine Anfänge auf der Insel: "Habe gelitten und geweint"

Beleidigungen: Bayer-Star Azmoun erklärt exklusiv Iran-Rücktritt 2018

WM Exklusiv: Bayer-Star Azmoun erklärt Iran-Rücktritt 2018 UPDATE GESTERN UM 20:16 UHR