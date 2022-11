Nach einer einjährigen Leihe zu seinem Jugendklub Argentinos Juniors feierte der Mittelfeldspieler sein Debüt für das englische Team allerdings erst im März 2020.

"Das erste Jahr war sehr schwierig für mich", blickte Mac Allister im Rahmen der neuen Doku-Serie "World At Their Feet" von Warner Bros. Discovery in Partnerschaft mit dem "Olympic Channel" auf die Anfangszeit bei Brighton zurück.

"Ich denke, es war ein Jahr mit vielen Veränderungen, um mir den Traum zu erfüllen und zu einem Premier-League-Team zu wechseln, aber es war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte", gab der Argentinier zu.

Doch nicht nur physisch konnte Mac Allister anfangs nicht mithalten. Auch mental war die Umstellung auf die Premier League und das neue Land schwierig.

Mac Allister erstmals bei WM dabei

Der 23-Jährige erklärte: "Manchmal habe ich auch gelitten und geweint, und ich habe meine Familie und meine Freunde vermisst, aber ich habe nie aufgegeben. Ich wusste, dass ich die Fähigkeit habe, hier zu spielen."

In der Saison 2020/21 erhielt Mac Allister immer mehr Einsätze für Brighton & Hove Albion. Zum Ende der Spielzeit hatte er 27 Spiele (drei Tore, zwei Assists) auf seinem Konto. In der vergangenen Saison steigerte sich dies auf insgesamt 36 Einsätze (fünf Tore, vier Assists).

Der Argentinier ist auch in der laufenden Spielzeit unter dem neuen Trainer Roberto De Zerbi ein Stammspieler. Durch seine Leistungen sicherte sich Mac Allister zudem eine Nominierung für die WM in Katar, wo er mit Argentinien in Gruppe C auf Polen, Mexiko und Saudi-Arabien trifft.

Über World At Their Feet:

In der Doku-Serie "World At Their Feet" von Warner Bros. Discovery in Partnerschaft mit dem "Olympic Channel" kommen elf Fußballer zu Wort, die nach ihrem Olympia-Traum nun auch bei der WM 2022 in Katar auflaufen. Die Folgen sind auf discovery+ und Eurosport.de zu sehen.

