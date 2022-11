Bryan Ruiz konnte es nicht fassen. Wie gern wäre er am 9. Juni 2006 in München dabei gewesen, im WM-Eröffnungsspiel gegen Deutschland - auch wenn es mit 2:4 verloren ging. Mit 20 Jahren war der Offensivspieler damals Costa Ricas Versprechen für die Zukunft. Etwas zu genau nahm dies wohl der damalige Nationaltrainer Alexandre Guimaraes: Er ließ das Top-Talent zu Hause. "Ich war bei meiner Familie und wartete nur darauf, meinen Namen zu hören und zu feiern", erinnerte sich Ruiz: "Ich hatte ehrlich das Gefühl, dass ich ganz sicher dabei sein würde."

Mehr als 16 Jahre später und nach den Auslandsstationen Gent, Enschede, Fulham, Eindhoven, Lissabon und Santos erhält Ruiz endlich seine Chance auf ein Spiel gegen Deutschland.

Ad

Es könnte das letzte Pflichtspiel seiner illustren Karriere werden, denn nach der WM ist Schluss für "das Wiesel" - und die DFB-Auswahl ist am 1. Dezember im al-Bayt-Stadion der letzte Gruppengegner der Costa-Ricaner nach den Duellen mit Spanien, einem weiteren Ex-Weltmeister, und den keineswegs zu unterschätzenden Japanern.

WM Mit Starensemble: Frankreich kämpft gegen den Weltmeister-Fluch UPDATE GESTERN UM 09:06 UHR

Aber: Costa Rica hat sich schon einen Namen als WM-Schreck gemacht. Beim Debüt 1990 ließen die Ticos in ihrer Gruppe Schottland und Schweden hinter sich und erreichten das Achtelfinale. Gar in die Runde der letzten Acht ging es 2014 - Platz eins in der Hammergruppe mit Italien, England und Uruguay folgte ein Erfolg gegen Griechenland im Elfmeterschießen. Im Viertelfinale zog das kleine mittelamerikanische Land vom Punkt gegen die Niederlande knapp den Kürzeren.

Benette der neue Hoffnungsträger

Die großen Namen damals wie heute: Ruiz, mittlerweile 37, und Torhüter Keylor Navas (35) von Paris St. Germain. Doch Costa Rica hat bereits neue Hoffnungsträger in seinen Reihen, allen voran den 18-jährigen Jewison Benette.

Der Linksaußen, der im Sommer den Sprung nach Europa zum AFC Sunderland in die beinharte 2. englische Liga wagte, erzielte Ende September beide Tore für Costa Rica beim 2:2 in Unterzahl gegen Südkorea.

"Sie geben nie auf, sie geben immer 100 Prozent", charakterisiert der in Kolumbien geborene Nationaltrainer Luis Fernando Suarez sein Team. "Menschlich ist dies die beste Gruppe, die ich je trainiert habe", sagte der erfahrene Coach, der 2006 bereits Ecuador ins WM-Achtelfinale geführt hatte und mit Honduras acht Jahre später in Brasilien dabei war.

Ruiz übrigens darf dieses mal ganz beruhigt sein: Suarez hat seinen Altstar mit nach Katar genommen.

Der Star: Keylor Navas

Im Mittelpunkt steht Keylor Navas mittlerweile nur noch in der costa-ricanischen Nationalmannschaft. Bei Paris St. Germain ist der Torhüter, der sich mit seinen starken Paraden bei der WM 2014 einen Vertrag bei Real Madrid erspielt hatte, nur noch die klare Nummer zwei hinter dem Italiener Gianluigi Donnarumma.

Wenn die Auswahl seines Heimatlandes ruft, wird der Mann aus San Isidro de El General mit den auffällig blondierten Haaren aber wieder zum Führungsspieler und Fels in der Brandung. So verzichtete Nationaltrainer Luis Fernando Suarez Ende September gegen Usbekistan (2:1) auf eine Nominierung von Navas - nur, um anschließend deutlich zu machen, dass dieser ohnehin seine klare Nummer eins sei.

"Sie wissen doch seit Langem, dass Keylor Navas derjenige ist, den ich am wenigsten testen muss", sagte Suarez: "Aus diesem Grund nutze ich die Möglichkeiten, Spieler für die Zukunft auszuprobieren." Im Klartext: Bei der WM wird Navas im Tor stehen. Notfalls auch ohne Spielpraxis.

Der Trainer: Luis Fernando Suarez

Costa Rica hatte das WM-Ticket noch nicht in der Tasche, da bereitete sich Luis Fernando Suarez mental bereits auf die Gegner in Katar vor. Nach der Auslosung klebte der Nationaltrainer des kleinen mittelamerikanischen Landes vier Zettel an seine Kühlschranktür. Darauf standen: Spanien, Deutschland, Japan - und Costa Rica.

"Ich trinke sehr viel Wasser. Daher gehe ich sehr oft zum Kühlschrank und blicke ständig darauf", erzählte der 62-jährige Kolumbianer vor dem entscheidenden WM-Play-off im Juni gegen Neuseeland. Sein Team gewann 1:0, die Zettel durften kleben bleiben.

In Gruppe E sind die "Ticos" Außenseiter, das weiß auch Suarez. Doch mit "Besessenheit", einem seiner Lieblingswörter, will der Außenseiter für eine Überraschung sorgen.

Auf der WM-Bühne ist Suarez kein Unbekannter. 2006 in Deutschland betreute er die Nationalmannschaft Ecuadors und erreichte in der deutschen Gruppe hinter der DFB-Elf das Achtelfinale. 2014 führte er Honduras zur Endrunde in Brasilien, nach drei Niederlagen in der Gruppenphase trat er noch während der WM zurück.

Costa Ricas Kader für die WM 2022 in Katar:

Tor: Esteban Alvarado (Herediano), Keylor Navas (Paris St. Germain), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo)

Abwehr: Francisco Calvo (Konyaspor), Daniel Chacon (Colorado Rapids), Oscar Duarte (Al-Wehda), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Ronald Matarrita (Cincinnati), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Kendall Waston (Saprissa)

Mittelfeld: Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Jewison Bennette (Sunderland), Celso Borges (Alajuelense), Anthony Hernandez (Puntarenas), Douglas Lopez (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Yeltsin Tejeda (Herediano), Gerson Torres (Herediano), Roan Wilson (Grecia), Alvaro Zamora (Saprissa)

Sturm: Joel Campbell (Leon), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Pedri, Gavi und Co.: Spaniens junge Wilde übernehmen das Zepter

(SID)

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

WM Die Zeit ist jetzt: Letzte Chance für Belgiens goldene Generation UPDATE 13/11/2022 UM 10:56 UHR