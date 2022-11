Nach starker Kritik, aufgrund des Rückziehers rund um die „One Love-Binde, antwortete die deutsche Nationalmannschaft mit einem stillen Protest im Vorfeld des Spiels. Beim Mannschaftsfoto des Teams hielten sich die Spieler ihre Münder mit vorgehaltener Hand zu und übten damit Kritik an der „Zensur der FIFA.

Auf dem Platz machte zunächst die japanische Auswahl auf sich aufmerksam. Nach acht Minuten traf Mittelstürmer Daizen Maeda nach Flanke von der rechten Seite ins DFB-Tor. Allerdings stand Maeda bei Ballabgabe deutlich im Abseits, sodass der Treffer aberkannt wurde. Nach dem ersten Aufschrei im Stadion übernahm dann aber Deutschland die Spielkontrolle. Die Gefahr rund um den Strafraum der Japaner stieg minütlich an. Antonio Rüdiger (17. Minute) und Ilkay Gündogan (28.) hatten die besten Tormöglichkeiten.

Ad

In der 31. Minute bediente Joshua Kimmich David Raum auf der linken Seite punktgenau. Der offensive Verteidiger wurde nach Ballannahme und Körperdrehung per Grätschsprung von Japans Schlussmann Shuichi Gonda am Fuß getroffen. Folglich gab es Elfmeter für die DFB-Auswahl. Ilkay Gündogan verwandelte den Strafstoß souverän per Schuss in die Mitte des Tores.

WM Deutschland protestiert mit Hand-vor-Mund-Geste - DFB erklärt Grund VOR 2 STUNDEN

Kurz vor Pausenpfiff durfte die Mannschaft von Hansi Flick kurzzeitig erneut jubeln. Kai Havertz hatte nach Vorlage von Serge Gnabry den Ball zum 2:0 über die Linie gedrückt. Nach Überprüfung der TV-Bilder wurde der Treffer aber aberkannt.

Im zweiten Durchgang zeigte Japan früh, dass man mindestens einen Punkt holen wollte. Deutlich offensiver und mutiger agierte das asiatische Top-Team in der Folge. Das führte zu Chancen der DFB-Elf. Gündogan (60.), Jonas Hofmann (70.) und Gnabry (70.) ließen hochkarätige Tormöglichkeiten liegen. Die ebenfalls immer gefährlich werdenden Japaner bestraften diesen Chancenwucher durch den Freiburger Ritsu Doan, der nach eine Parade von Manuel Neuer abstaubte und den Ball zum Anschlusstreffer unter die Latte setzte (75.).

Nur kurz darauf bot Nico Schlotterbeck seinem Gegenspieler Takuma Asano auf der rechten Seite nur Geleitschutz, der aus spitzem Winkel Neuer zum 2:1 überwinden konnte (83.). In den Schlussminuten drückte Deutschland auf den Ausgleichstreffer, konnte sich aber nicht belohnen. Am Ende steht die dritte Auftaktniederlage in Folge für die deutsche Mannschaft bei einem Turnier zu Buche. Am Sonntag gegen Spanien steht man damit schon extrem unter Druck.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Was passiert da? Die Geschichte hinter Wales' komischem Teamfoto

(SID)

Süle erinnert sich an erstes Treffen mit Musiala

WM Die Aufstellung: So spielt Deutschland im WM-Spiel gegen Japan VOR 4 STUNDEN