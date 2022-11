Der Running Gag läuft mittlerweile schon sechs Jahre.

Wer die walisische Nationalmannschaft bereits länger verfolgt, der kennt das seltsame Spiel: Statt perfekt geordnet, stellen sich die Wales-Spieler beim obligatorischen Team-Foto vor Länderspielen öfter ganz skurril auf.

Mal drei Mann in der ersten Reihe und acht in der Hocke, mal vier und sieben - so jetzt auch beim WM-Auftakt in Katar gegen die USA (1:1) : Da reihten sich einzig Keeper Wayne Hennessey sowie die Defensivspieler Chris Mepham, Joe Rodon und Ethan Ampadu stehend hinter einer Phalanx knieender Kollegen auf.