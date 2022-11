Zudem setzt der Bundestrainer in der Verteidigung auf Lukas Klostermann von RB Leipzig, der zuletzt Anfang Juli beim Bundesligaauftakt in Stuttgart in einem Pflichtspiel auf dem Feld stand.

Neben dem 26-Jährigen agieren Thilo Kehrer (West Ham United) und Matthias Ginter (SC Freiburg) in der Zentrale, Klostermanns Mannschaftskollege David Raum verteidigt auf der linken Abwehrseite.

Ad

Dagegen beginnt die Nationalmannschaft in Maskat ohne Joshua Kimmich (FC Bayern München). Die Doppelsechs im Mittelfeld bilden Ilkay Gündogan von Manchester City und Kimmichs Vereinskollege Leon Goretzka.

WM Flick bereitet Füllkrug auf seine Rolle vor: "Ein Turnier nimmt manchmal Wege..." VOR EINEM TAG

Auch der Bremer Niclas Füllkrug sitzt zunächst auf der Bank.

Verzichten muss Flick noch auf die zuletzt angeschlagenen Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Thomas Müller (FC Bayern München). Torwart Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) fällt wegen eines Magen-Darm-Infekts aus.

So startet die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Test vor der WM 2022:

Manuel Neuer - David Raum, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann - Leon Goretzka, Ilkay Gündogan - Leroy Sané, Kai Havertz, Jonas Hofmann - Youssoufa Moukoko

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Ginter exklusiv: "Vom Gefühl her hier am Besten"

(mit SID)

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

WM Bundestrainer Günter? Kurioser Moment auf DFB-Pressekonferenz UPDATE GESTERN UM 16:30 UHR