Andere Nationen wie Belgien oder Mexiko, deren Trainer umgehend zurückgetreten seien, machten vor, was Verantwortung bedeute. "Wenn ich einige Kommentare unserer Verantwortlichen höre, muss ich sagen, Verantwortung sieht anders aus", sagte Hamann: "Ausreden, Ausreden, Ausreden. Es ist Zeit für einen Cut."

Er habe keine Mannschaft auf dem Platz gesehen. "Costa Rica hat in den ersten beiden Spielen einmal aufs Tor geschossen, und wir haben die aussehen lassen wie Brasilien", klagte Hamann.

Ad

Er schloss an: "In der Mannschaft macht jeder das, was er will. Ich sehe keinen Grund, warum Flick Trainer bleiben sollte."

WM Badstuber-Kolumne zum WM-Debakel: Diese Generation hat keinen Biss VOR EINER STUNDE

SOLLTE HANSI FLICK NACH DEM WM-AUS BUNDESTRAINER BLEIBEN? Ja Nein

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Pressestimmen zum WM-Aus: "Erdbeben erschüttert den Planeten Fußball"

(SID)

Flick selbstkritisch: "Hat allein an uns gelegen"

WM Drei Dinge, die auffielen: Diese deutsche Abwehr war nicht WM-reif! VOR 10 STUNDEN