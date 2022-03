Am Freitag, 1. April, werden in Doha die Gruppen für die Fußball-WM 2022 in Katar ausgelost. Los geht es um 18:00 Uhr.

32 Mannschaften haben sich für die WM-Endrunde qualifiziert. Allerdings stehen noch nicht alle Teilnehmer fest.

So entscheidet sich erst im Juni, wer die letzten Tickets bekommt. Grund dafür sind sowohl die Corona-Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine. Die FIFA muss daher mit Platzhaltern arbeiten.

Hier gibt es alle Informationen zur WM-Auslosung für die Titelkämpfe in Katar 2022.

Die Auslosung zur Fußball-WM live im TV

Am Freitag, den 1. April, findet in Doha die Auslosung zur Vorrunde der Fußball-WM 2022 statt. Die "ARD" überträgt ab 17:55 Uhr live im Free-TV.

Ab 18:00 Uhr ist auch "Magenta TV" live im TV mit von der Partie.

Die Auslosung zur Fußball-WM im Livestream

Die "ARD" überträgt die Auslosung zur Fußball-WM in Katar im kostenlosen Livestream ab 17:55 Uhr auf " sportschau.de ".

Die FIFA ist bei " FIFA TV " ebenfalls im kostenlosen Livestream dabei.

Die Auslosung im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker sowie alle Informationen zur WM-Auslosung in Katar an.

Der Ablauf der Auslosung

Die 32 qualifizierten Mannschaften werden in acht Vierergruppen (A bis H) gelost. Gastgeber Katar ist als Kopf der Gruppe A gesetzt. Die restlichen Teams werden nach der Weltrangliste gesetzt. Deutschland ist in Lostopf 2.

Ausgeschlossen sind Gruppen mit mehr als zwei europäischen Mannschaften sowie andere Duelle von Teams aus derselben Konföderation.

Die Lostöpfe:

Topf 1: Katar, Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal

Katar, Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal Topf 2: Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Uruguay, noch offen, noch offen

Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Uruguay, Topf 3: Iran, Südkorea, Serbien, Japan, Polen, Senegal, Marokko, noch offen

Iran, Südkorea, Serbien, Japan, Polen, Senegal, Marokko, Topf 4: Ecuador, Kanada, Saudi-Arabien, Ghana, Tunesien, Kamerun, noch offen, noch offen

