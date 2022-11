Der Mexikaner wisse "besser als jeder andere, dass das illoyal ist. Du bist disqualifiziert", ergänzte der ehemalige Argentinien-Stürmer.

"Habt ihr gesehen, wie Messi den Boden mit unserem Trikot, unserer Flagge aufgewischt hat?", polterte der Supermittelgewichtsweltmeister unter anderem auf Twitter. Er fordere von Messi denselben Respekt für Mexiko, den er Argentinien entgegenbringe.

Auf diese Attacke hatte Agüero bereits in den sozialen Medien reagiert: "Mr. Canelo, suche nicht nach Ausreden oder Problemen, du hast sicher keine Ahnung von Fußball und was in einer Umkleidekabine passiert."

Mexiko vor letztem Spiel unter Druck

Die durchgeschwitzten Trikots würden nach Spielen immer auf dem Boden herumliegen, so der 34-Jährige, der im Dezember 2021 seine Karriere aufgrund von Herzrhythmusstörungen beenden musste. Messi treffe aus seiner Sicht das Mexiko-Shirt nur unabsichtlich, weil er seinen Schuh ausziehen wolle.

Diese Kritik ließ "Canelo" nicht auf sich sitzen und konterte auf Twitter: "Du auch Kumpel ... Du hast mir geschrieben 'oh oh Canelo', also sei jetzt kein heuchlerischer Mistkerl."

Argentinien (drei Punkte) hat nach dem Erfolg gegen Mexiko den Einzug ins Achtelfinale in eigener Hand. Bei einem Sieg gegen Polen (4) im letzten Gruppenspiel (Mittwoch, 20:00 Uhr im Liveticker ) stehen die Südamerikaner sicher in der nächsten Runde. Für Mexiko (ein Punkt) könnte einzig ein Sieg im zeitgleichen Match gegen die zwei Zähler bessere Mannschaft von Saudi-Arabien ( hier im Liveticker ) das Weiterkommen sichern.

