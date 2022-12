Nachspielzeit im Al-Janoub-Stadion. Edinson Cavani dringt in den Strafraum ein, wird von den Beinen geholt. Die Pfeife von Schiedsrichter Daniel Siebert aber bleibt stumm, auch der Video-Assistent (VAR) erkannte offenbar kein Vergehen.

Kurz darauf war die Partie vorbei, 2:0 für Uruguay. Das Problem: Ein 3:0 hätte Achtelfinale bedeutet, so aber geht es nach Hause für den zweimaligen Weltmeister.

Ad

Die Spieler der Celeste waren entsprechend in Rage, bedrängten den deutschen Unparteiischen massiv.

WM Verweigerter Elfmeter: Uruguay geht auf deutschen Schiedsrichter los VOR 2 STUNDEN

Angreifer Cavani baute seinen Frust aber noch auf andere Art und Weise ab.

Der 35-Jährige vom FC Valencia warf beim Gang in die Katakomben auch noch den VAR-Monitor um. An den Tatsachen änderte das aber natürlich nicht mehr. Portugal und Südkorea ziehen in Achtelfinale ein, Uruguay und Ghana packen Koffer.

Das könnte Dich auch interessieren: Kommentar zum DFB-Aus: Jürgen Klopp, bitte übernehmen Sie!

Abschied vom WM-Traum: DFB-Team verlässt Quartier in Katar

WM Verweigerter Elfmeter: Uruguay geht auf deutschen Schiedsrichter los VOR 2 STUNDEN