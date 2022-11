"Die Abmachung, die Pässe nicht zu stempeln, wurde nicht eingehalten. Deshalb haben wir entschieden, nicht in den Irak einzureisen und das Spiel abzusagen", sagte Verbandssprecherin Gina Escobar. Die Partie hätte in der südirakischen Statt Basra stattfinden sollen.

Costa Rica hatte sich in Kuwait auf die WM vorbereitet, am Freitag fliegt das Team nach Katar. Dort wartet am Mittwoch als erster Gegner Spanien.

Ad

Währenddessen verpatzte Japan, ebenfalls Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Gruppe E, seine WM-Generalprobe. Gegen die auch für die Endrunde in Katar qualifizierten Kanadier verloren die Japaner 1:2 (1:1) und gaben dabei eine Führung aus der Hand.

WM DFB-Star Raum verrät: Habe Flicks ersten Anruf weggedrückt VOR 4 STUNDEN

Am Mittwoch (14:00 Uhr im Liveticker) geht es für Deutschland im ersten Gruppenspiel gegen das Team von Nationaltrainer Hajime Moriyasu.

Bayern-Star Davies gegen Japan nicht dabei

Yuki Soma (9.) hatte Japan in Doha in Führung gebracht, Steven Vitoria (21.) glich im Durcheinander nach einer Ecke aus. Kurz vor dem Ende verwandelte Lucas Cavallini (90.+5) einen Elfmeter zum Sieg für Kanada, kurz davor hatte Miki Yamane (89.) auf der Gegenseite den Pfosten getroffen.

Bayern-Profi Alphonso Davies fehlte den Kanadiern verletzt. Der 22-Jährige hatte am 5. November beim 3:2 der Münchner bei Hertha BSC einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten, im WM-Kader steht Davies dennoch.

Bei Kanadas erster WM-Teilnahme seit 36 Jahren geht es zum Auftakt am Mittwoch (20:00 Uhr) gegen Belgien.

Das könnte Dich auch interessieren: Zuckerbrot und Stillstand: Darum holt Flick seine Stars "von den Füßen"

(SID)

Eklat in Katar: Dänisches TV-Team wird am Filmen gehindert

WM Messis letztes Hurra: La Pulga will endlich den Titel VOR 4 STUNDEN