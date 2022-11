England steht bei der WM in Katar bereits mit einem Beim im Achtelfinale. Nur rechnerisch sind die Three Lions noch von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe B zu verdrängen.

Schlecht sieht es dagegen für Wales aus. Die Mannschaft muss die Nachbarn aus England mit mindestens drei Toren Unterschied besiegen, um die Chance überhaupt am Leben zu erhalten.

Es deutet also alles darauf hin, als sollten die USA und der Iran im direkten Duell den zweiten Achtelfinalteilnehmer der Gruppe unter sich ausmachen.

Hier gibt es alle Szenarien der Gruppe B in der Übersicht:

WM 2022 - Gruppe B: So kommt England weiter

England erreicht das Achtelfinale ...

... bei einem Sieg, Remis oder einer Niederlage mit drei Toren Unterschied gegen Wales

... bei einer Niederlage mit vier oder fünf Toren Unterschied gegen Wales, wenn gleichzeitig Iran und die USA remis spielen

... bei einer Niederlage mit sechs Toren Unterschied gegen Wales, wenn gleichzeitig Iran und die USA remis spielen und England mehr Tore als der Iran geschossen hat

WM 2022 - Gruppe B: So kommt Iran weiter

Der Iran erreicht das Achtelfinale ...

... bei einem Sieg gegen die USA

... bei einem Remis gegen die USA, wenn gleichzeitig Wales nicht gegen England gewinnt

WM 2022 - Gruppe B: So kommen die USA weiter

Die USA kommen ins Achtelfinale ...

... bei einem Sieg gegen Iran

WM 2022 - Gruppe B: So kommt Wales weiter

Wales erreicht das Achtelfinale ...

... bei einem Sieg gegen England mit mindestens vier Toren Unterschied

... bei einem Sieg gegen England mit bis zu drei Toren Unterschied, wenn gleichzeitig Iran und die USA remis spielen

WM 2022 - Gruppe B: Stand vor dem 3. Spieltag

RANG TEAM SP TORE PKT 1. England 2 6:2 4 2. Iran 2 4:6 3 3. USA 2 1:1 2 4. Wales 2 1:3 1

REGLEMENT

Die jeweils ersten beiden Teams aus jeder der acht Vierergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Für die Ermittlung der Tabellenplatzierung werden folgende Kriterien in der angegebenen Reihenfolge angelegt:

1. Punktzahl aus allen Gruppenspielen

2. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

3. Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen

Kann nach Anlegung dieser Kriterien keine Entscheidung ermittelt werden, entscheidet:

1. die Anzahl der Punkte aus dem direkten Vergleich

2. die Tordifferenz aus dem direkten Vergleich

3. die Anzahl der Tore aus dem direkten Vergleich

4. Fair-Play-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl Gelber und Roter Karten in allen Gruppenspielen

5. das Los

(SID)

