Bundestrainer Flick wird seinen Kader am 10. November offiziell bekanntgeben. Die WM-Endrunde in der Wüste beginnt am 20. November und geht bis 18. Dezember.

Neben Götze sollen laut "Bild" auch das Dortmunder Top-Talent Youssoufa Moukoko, der Bremer Niclas Füllkrug, Routinier Mats Hummels und der lange verletzte Florian Wirtz auf der Liste stehen, die sogar 55 Namen hätte umfassen dürfen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte sich im Vorfeld nicht zu den Namen auf der Liste äußern.

Die größten Überraschungen im vorläufigen Aufgebot sind demzufolge der Gladbacher Luca Netz und Rani Khedira von Union Berlin.

Christoph Kramer steht wohl ebenfalls auf der Liste. Dabei ist der Rio-Weltmeister als WM-Experte für das "ZDF" vorgesehen.

Das vorläufige deutsche WM-Aufgebot

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Thilo Kehrer (West Ham United), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (SC Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Robin Gosens (Inter Mailand), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Robin Koch (Leeds United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Knoche (Union Berlin), Christian Günter (SC Freiburg), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Mittelfeld: Joshua Kimmich (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jamal Musiala (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Thomas Müller (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach), Emre Can (Borussia Dortmund), Anton Stach (FSV Mainz 05), Ran Khedira (Union Berlin)

Sturm: Timo Werner (RB Leipzig), Kai Havertz (FC Chelsea), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

(SID)

