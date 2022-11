Servus Fußball-Freunde!

Sie ist also gestartet - die umstrittene WM in Katar. Mit Feuerwerk und dem Versprechen der Offiziellen, dass sich dort Menschen verschiedenster Herkunft, Religionen und Orientierungen friedlich versammeln können. Es bleibt zu hoffen, dass dies auch nach dem Turnier der Fall sein wird.

Wichtig für mich auch: Der Ball bewegt sich. Das Eröffnungsspiel war eine klare Sache für Ecuador , der Sieg gegen Katar ging voll in Ordnung. Das Niveau war zwar noch nicht das, was ich mir erhofft hatte, doch ich bin zuversichtlich, dass wir bei dieser WM einige Duelle auf Top-Level sehen werden.

Frankreich, Argentinien, Brasilien, Belgien, Spanien, Niederlande, Portugal, natürlich Deutschland - es gibt einige Teams, die das Zeug zum Titel haben.

Ganz gleich, wie kontrovers diese Weltmeisterschaft diskutiert wird, 2010 habe ich in Südafrika als Teil der deutschen Nationalmannschaft selbst erfahren, was es grundsätzlich heißt, bei solch einem großen Turnier dabei zu sein. Eine WM zu spielen, zur Elite des jeweiligen Landes zu gehören, ist ein Ziel für jeden Spieler, eine Genugtuung, ein Traum.

Die Bereitschaft, alles zu geben, sich zu präsentieren und Leistung zu zeigen, wächst ins Unermessliche.

Auch bei den deutschen Nationalspielern wird es vor dem Start am Mittwoch gegen Japan in der Gruppe E so sein - mit Manuel Neuer, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thilo Kehrer, Mario Götze und Ilkay Gündogan habe ich selbst schon zusammen auf dem Rasen gestanden.

Zu einem erfolgreichen Abschneiden gehört eine gute Struktur, eine gute Aufteilung mit stabiler Achse.

Sie gehören jetzt zu einem Kader, der auf mich einen absolut homogenen Eindruck macht. Er gibt unheimlich viel her. Bundestrainer Hansi Flick steht die komplette Palette der Fußball-Finesse zur Verfügung. Sein Team kann schnell spielen, tief stehen, hoch pressen, es kann sowohl Ballbesitz-Fußball als auch Konter- und Umschaltspiel auf höchstem Niveau bieten.

Die Frage ist: Was kann Deutschland besonders gut?

Schon gegen Japan wird sich zeigen, ob die Mannschaft das hat, was eine gute Turniermannschaft zu einem Favoriten werden lässt: Die Balance. Zu einem erfolgreichen Abschneiden gehört eine gute Struktur, eine gute Aufteilung mit stabiler Achse.

Eine Schlüsselrolle nehmen dabei die Defensivspieler ein. Angeführt von Manuel Neuer im Tor, über die Innenverteidiger und das defensive Mittelfeld müssen sie dafür sorgen, dass die vielen guten Kreativspieler im Angriff auch konsequent mit nach hinten arbeiten.

Im Vergleich zu den Leistungen in den Testspielen müssen alle noch eine Schippe drauflegen! Dort war das Gebilde noch zu labil - vor allem über außen.

Sie müssen ein Klima erzeugen, in dem es für jeden selbstverständlich ist, defensiv zu arbeiten. In den erfolgreichen Turnieren der Vergangenheit hat uns das immer ausgezeichnet.

Auf dem anstrengenden Weg nach hinten zu malochen und aggressiv zu verteidigen ist einerseits die größte Herausforderung, andererseits die entscheidende Antwort auf die Frage, wie weit es für die DFB-Elf in Katar gehen kann.

Es ist viel möglich und eine Struktur kann auch von Spiel zu Spiel wachsen, aber im Vergleich zu den Leistungen in den Testspielen müssen alle noch eine Schippe drauflegen! Dort war das Gebilde noch zu labil - vor allem über außen. Es wurden zu viele Großchancen zugelassen. Alles kann selbst Neuer als bester Torhüter der Welt nicht retten.

In der Offensive ist die Qualität generell unglaublich, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da kommt es vor allem auf die richtige Zusammenstellung an und dass die schnellen Spieler sich gut ergänzen und einen Flow finden.

Ich bin gespannt auf den Auftakt der deutschen Mannschaft und werde meine Eindrücke am Donnerstag hier teilen.

Bis dahin

Holger Badstuber

