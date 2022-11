Holger Badstuber, der seine Karriere Anfang September 2022 beendete, blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe und sieht zumindest meteorologisch gute Voraussetzungen für ein hochklassiges WM-Turnier. "So unwirklich es klingen mag, aber in Katar herrschen jetzt ideale Wetter-Bedingungen für Fußballer, die ein Turnier auf höchstem Niveau ermöglichen", sagt Eurosport-Experte Badstuber. "Auf diese Top-Spiele und die Zusammenarbeit mit Eurosport freue ich mich sehr."

Die Gesamtsituation rund um die WM sieht der sechsmalige deutsche Meister und Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern allerdings kritisch.

Ad

"Die Vergabe der WM nach Katar war definitiv ein Fehler", sagt Badstuber, der die Situation jedoch nutzen will, um besonders auf den Wert von Menschenrechten hinzuweisen.

WM Recycelbare Arena als Hingucker: Die WM-Stadien im Überblick VOR EINEM TAG

"Nun gilt es jedoch, diese Plattform zu nutzen und bei jeder Gelegenheit auf den Wert von Menschenrechten aufmerksam zu machen. Sie sind unser höchstes Gut. Das müssen wir verteidigen und ansprechen, so oft es geht."

Darüber hinaus ruft er dazu auf, das sportliche Geschehen vom politischen zu trennen. "Gleichzeitig plädiere ich dafür, den Fußball auf dem Rasen Fußball sein zu lassen. Jeder Fan hat die Wahl, die Spiele zu verfolgen oder eben nicht", sagt Badstuber.

Omilade: "Missstände offenlegen"

"Auch wenn ich der Überzeugung bin, dass die WM nie hätte nach Katar vergeben werden dürfen, bietet sich nun die Möglichkeit, einem großen Publikum weltweit die Missstände dort offenzulegen und kritisch auf die Situation im Land aufmerksam zu machen - egal ob es fehlende Menschenrechte, die Behandlung der Gastarbeiter oder die Situation von Frauen oder auch Homosexuellen betrifft", sagt die zweimalige Europameisterin Navina Omilade, die dabei auch auf die Strahlkraft des Sports setzt, um positive Veränderungen für die Menschen zu bewirken.

"Ich hoffe darauf, dass in all diesen Punkten weiter der Finger in die Wunde gelegt wird und dass der Fußball die Kraft besitzt, in dieser Hinsicht Brücken zu bauen und weitere Veränderungen im Land anzustoßen. Das darf dann aber nicht mit dem Ende des Turniers vorbei sein. Diese Veränderungen müssen zum Wohle der Menschen in Katar nachhaltig und auch in der Zukunft nachprüfbar sein."

Für die Zeit der Matches müsse, so Omilade, ein Spagat geschafft werden. "Sobald der Ball rollt, sollte der Sport im Vordergrund stehen und die Leistung auf dem Platz in den Fokus rücken, ohne dabei die Rahmenbedingungen zu vergessen", sagt Omilade, die sich aus sportlicher Sicht auf das Turnier freut. "Die Voraussetzungen für eine WM mit spannenden Spielen auf höchstem Niveau sind unabhängig von der Vorgeschichte des Turniers ausgezeichnet."





Das könnte Dich auch interessieren: Die WM 2022 live im TV, Stream und Ticker Omilade und Badstuber veredeln mit ihren Kolumnen das reichhaltige Angebot rund um die WM 2022 bei Eurosport.de, wo die Fans mit Livetickern zu allen Partien, Analysen, Spiel- und Hintergrundberichten und einem WM-Tippspiel ebenso informiert wie unterhalten werden.

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

WM Katar unter der Lupe: Kleines Land mit großem Einfluss UPDATE GESTERN UM 10:58 UHR