Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar. Das Endspiel findet am 18. Dezember statt.

Deutschland reist mit großen Ambitionen zu den Titelkämpfen. Neben der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick gehören Brasilien mit Neymar, Argentinien mit Lionel Messi, Spanien mit Pedri und Weltmeister Frankreich mit Karim Benzema zu den Titelkandidaten.

Ad

Insgesamt werden 48 der 64 Partien live im Free-TV übertragen. Darunter sind auch alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

WM "Klare Botschaft": DFB reist mit Sonderlackierung nach Katar UPDATE GESTERN UM 13:44 UHR

Hier gibt es die WM 2022 in Katar live im TV, Stream und Ticker.

WM 2022 live im TV

Magenta TV überträgt alle Spiele live im TV.

ARD und ZDF sind im Wechsel bei 48 der 64 Spiele live im TV dabei. Nicht im Free-TV übertragen wird u.a. jeweils eine Partie der gleichzeitig ausgetragenen Matches am letzten Gruppenspieltag sowie zwei Achtelfinal- und ein Viertelfinalspiel.

WM 2022 live im TV: Die Matches der Gruppenphase

20.11., 20:00 Uhr: Katar - Ecuador live im ZDF und bei Magenta TV

Katar - Ecuador live im ZDF und bei Magenta TV 21.11., 14:00 Uhr: England - Iran live im ZDF und bei Magenta TV

England - Iran live im ZDF und bei Magenta TV 21.11., 17:00 Uhr: Senegal - Niederlande live im ZDF und bei Magenta TV

Senegal - Niederlande live im ZDF und bei Magenta TV 21.11., 20:00 Uhr: USA - Wales live im ZDF und bei Magenta TV

USA - Wales live im ZDF und bei Magenta TV 22.11., 11:00 Uhr: Argentinien - Saudi Arabien live bei Magenta TV

Argentinien - Saudi Arabien live bei Magenta TV 22.11., 14:00 Uhr: Dänemark - Tunesien live im ZDF und bei Magenta TV

Dänemark - Tunesien live im ZDF und bei Magenta TV 22.11., 17:00 Uhr: Mexiko - Polen live im ZDF und bei Magenta TV

Mexiko - Polen live im ZDF und bei Magenta TV 22.11., 20:00 Uhr: Frankreich - Australien live im ZDF und bei Magenta TV

Frankreich - Australien live im ZDF und bei Magenta TV 23.11., 11:00 Uhr: Marokko - Kroatien live in der ARD und bei Magenta TV

Marokko - Kroatien live in der ARD und bei Magenta TV 23.11., 14:00 Uhr: Deutschland - Japan live in der ARD und bei Magenta TV

- Japan live in der ARD und bei Magenta TV 23.11., 17:00 Uhr: Spanien - Costa Rica live in der ARD und bei Magenta TV

Spanien - Costa Rica live in der ARD und bei Magenta TV 23.11., 20:00 Uhr: Belgien - Kanada live in der ARD und bei Magenta TV

Belgien - Kanada live in der ARD und bei Magenta TV 24.11., 11:00 Uhr: Schweiz - Kamerun live bei Magenta TV

Schweiz - Kamerun live bei Magenta TV 24.11., 14:00 Uhr: Uruguay - Südkorea live im ZDF und bei Magenta TV

Uruguay - Südkorea live im ZDF und bei Magenta TV 24.11., 17:00 Uhr: Portugal - Ghana live im ZDF und bei Magenta TV

Portugal - Ghana live im ZDF und bei Magenta TV 24.11., 20:00 Uhr: Brasilien - Serbien live im ZDF und bei Magenta TV

Brasilien - Serbien live im ZDF und bei Magenta TV 25.11., 11:00 Uhr: Wales - Iran live in der ARD und bei Magenta TV

Wales - Iran live in der ARD und bei Magenta TV 25.11., 14:00 Uhr: Katar - Senegal live in der ARD und bei Magenta TV

Katar - Senegal live in der ARD und bei Magenta TV 25.11., 17:00 Uhr: Niederlande - Ecuador live in der ARD und bei Magenta TV

Niederlande - Ecuador live in der ARD und bei Magenta TV 25.11., 20:00 Uhr: England - USA live in der ARD und bei Magenta TV

England - USA live in der ARD und bei Magenta TV 26.11., 11:00 Uhr: Tunesien - Australien live bei Magenta TV

Tunesien - Australien live bei Magenta TV 26.11., 14:00 Uhr: Polen - Saudi-Arabien live in der ARD und bei Magenta TV

Polen - Saudi-Arabien live in der ARD und bei Magenta TV 26.11., 17:00 Uhr: Frankreich - Dänemark live in der ARD und bei Magenta TV

Frankreich - Dänemark live in der ARD und bei Magenta TV 26.11., 20:00 Uhr: Argentinien - Mexiko live in der ARD und bei Magenta TV

Argentinien - Mexiko live in der ARD und bei Magenta TV 27.11., 11:00 Uhr: Japan - Costa Rica live im ZDF und bei Magenta TV

Japan - Costa Rica live im ZDF und bei Magenta TV 27.11., 14:00 Uhr: Belgien - Marokko live im ZDF und bei Magenta TV

Belgien - Marokko live im ZDF und bei Magenta TV 27.11., 17:00 Uhr: Kroatien - Kanada live im ZDF und bei Magenta TV

Kroatien - Kanada live im ZDF und bei Magenta TV 27.11., 20:00 Uhr: Spanien - Deutschland live im ZDF und bei Magenta TV

Spanien - live im ZDF und bei Magenta TV 28.11., 11:00 Uhr: Kamerun - Serbien live bei Magenta TV

Kamerun - Serbien live bei Magenta TV 28.11., 14:00 Uhr: Südkorea - Ghana live in der ARD und bei Magenta TV

Südkorea - Ghana live in der ARD und bei Magenta TV 28.11., 17:00 Uhr: Brasilien - Schweiz live in der ARD und bei Magenta TV

Brasilien - Schweiz live in der ARD und bei Magenta TV 28.11., 20:00 Uhr: Portugal - Uruguay live in der ARD und bei Magenta TV

Rose lobt RB: Leipziger "spielen guten, starken Fußball"

Mit Ausnahme der deutschen Partie steht noch nicht fest, welche parallel stattfindenden Gruppenspiele am letzten Spieltag bei ARD und ZDF übertragen werden. Magenta TV zeigt alle Matches live im TV.

Das Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica gibt es live in der ARD.

Der WM-Spielplan der letzten Gruppenmatches:

29.11., 16:00 Uhr: Ecuador - Senegal

Ecuador - Senegal 29.11., 16:00 Uhr: Niederlande - Katar

Niederlande - Katar 29.11., 20:00 Uhr: Iran - USA

Iran - USA 29.11., 20:00 Uhr: Wales - England

Wales - England 30.11., 16:00 Uhr: Australien - Dänemark

Australien - Dänemark 30.11., 16:00 Uhr: Tunesien - Frankreich

Tunesien - Frankreich 30.11., 20:00 Uhr: Saudi-Arabien - Mexiko

Saudi-Arabien - Mexiko 30.11., 20:00 Uhr: Polen - Argentinien

Polen - Argentinien 01.12., 16:00 Uhr: Kanada - Marokko

Kanada - Marokko 01.12., 16:00 Uhr: Kroatien - Belgien

Kroatien - Belgien 01.12., 20:00 Uhr: Costa Rica - Deutschland

Costa Rica - Deutschland 01.12., 20:00 Uhr: Japan - Spanien

Japan - Spanien 02.12., 16:00 Uhr: Ghana - Uruguay

Ghana - Uruguay 02.12., 16:00 Uhr: Südkorea - Portugal

Südkorea - Portugal 02.12., 20:00 Uhr: Serbien - Schweiz

Serbien - Schweiz 02.12., 20:00 Uhr: Kamerun - Brasilien

WM in Katar: Die K.o.-Runde live im TV

Sechs der acht Achtelfinalspiele und drei der vier Viertelfinalspiele werden live bei ARD oder ZDF übertragen. Beide Halbfinalmatches gibt es ebenfalls live bei ARD oder ZDF, das Spiel um Platz drei nicht. Das Finale am 18. Dezember um 16:00 Uhr zeigt die ARD live im TV.

Ein Achtelfinale mit deutscher Beteiligung sendet das ZDF, im Viertelfinale wäre die ARD dran und im Halbfinale wieder das ZDF.

Magenta TV ist weiterhin bei allen Matches live dabei.

WM in Katar: Spielplan der K.o.-Runde

03.12., 16:00 Uhr: Achtelfinale 1

Achtelfinale 1 03.12., 20:00 Uhr: Achtelfinale 2

Achtelfinale 2 04.12., 16:00 Uhr: Achtelfinale 3

Achtelfinale 3 04.12., 20:00 Uhr: Achtelfinale 4

Achtelfinale 4 05.12., 16:00 Uhr: Achtelfinale 5

Achtelfinale 5 05.12., 20:00 Uhr: Achtelfinale 6

Achtelfinale 6 06.12., 16:00 Uhr: Achtelfinale 7

Achtelfinale 7 06.12., 20:00 Uhr: Achtelfinale 8

09.12., 16:00 Uhr: Viertelfinale 1

Viertelfinale 1 09.12., 20:00 Uhr: Viertelfinale 2

Viertelfinale 2 10.12., 16:00 Uhr: Viertelfinale 3

Viertelfinale 3 10.12., 20:00 Uhr: Viertelfinale 4

13.12., 20:00 Uhr: Halbfinale 1

Halbfinale 1 14.12., 20:00 Uhr: Halbfinale 2

17.12., 16:00 Uhr: Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3 18.12., 16:00 Uhr: Finale

Die WM live im Stream

Alle WM-Partien, die ARD, ZDF und Magenta TV live im TV übertragen, werden von den jeweiligen Sendern auch im Livestream gezeigt.

Die WM 2022 im Liveticker

Eurosport.de begleitet Euch im begleitet Euch im Liveticker durch sämtliche Matches der WM 2022 in Katar. Hier findet Ihr alle Informationen zur WM in Katar.

Das könnte Dich auch interessieren: Alle 32 Kader der WM auf einen Blick

"Kotzt mich an": Baumgart wettert gegen WM-Termin

WM Nicht nur "One Love"-Binde: DFB-Elf will in Katar weitere Zeichen setzen UPDATE GESTERN UM 10:47 UHR