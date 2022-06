"Das ist skandalös, ein Wahnsinn", schimpfte der ehemalige Weltfußballer gegenüber "Gazzetta dello Sport" weiter. "Haben sich die Jungs eine Belohnung verdient oder nicht? Wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, weiß ich nicht, wie ich reagiert hätte."

Italien war Ende März im Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation überraschend an Nordmazedonien gescheitert (0:1) . "Das zu akzeptieren, ist das Schlimmste. In 90 Minuten kann alles passieren. Eine Aktion misslingt und du bleibst zuhause? Das ist unbeschreiblich...", so Baggio.