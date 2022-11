Am Dienstag, 29. November, steht der Auftakt des 3. Spieltags bei der Fußball-WM 2022 in Katar auf dem Programm. Den Anfang macht dabei wie gewohnt die Gruppe A mit Gastgeber Katar um 16:00 Uhr.

Katar, das nach seiner Niederlage gegen den Senegal bereits am 2. Spieltag ausgeschieden ist, bekommt es mit der Niederlande zu tun. Oranje um Erfolgstrainer Louis van Gaal steht zurzeit bei vier Punkten und ist punktgleich mit Ecuador.

Ad

Die Südamerikaner haben die vermeintlich schwierigere Aufgabe. Ecuador bittet nämlich den Senegal zum Tanz, der mit drei Punkten ebenso noch auf das Achtelfinale hofft.

WM Badstuber exklusiv: "Thomas Müller muss spielen" VOR 4 STUNDEN

In Gruppe B geht es noch enger zu, dort bahnt sich nämlich ein Vierkampf an. Sowohl im Duell zwischen den USA und dem Iran als auch im Aufeinandertreffen zwischen England und Wales haben jeweils beide Mannschaften eine Chance auf die nächste Runde. Der Showdown in Gruppe B steigt um 20:00 Uhr.

Alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 am Dienstag:

WM 2022: Niederlande - Katar live im TV

Um 16:00 Uhr bestreitet Gastgeber Katar gegen die Niederlande das dritte Spiel bei der WM. Das Duell gegen Oranje in Gruppe A im Al-Bayt Stadium in Al-Khor könnt Ihr live im Free-TV in der "ARD" verfolgen.

WM 2022: Niederlande - Katar live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die "ARD" in der Mediathek einen Livestream zur Begegnung zwischen Katar und der Niederlande an. Auch bei "MagentaTV" könnt Ihr das dritte Match der Elftal um Frenkie de Jong, Virgil van Dijk und Co. um 16:00 Uhr live im Stream verfolgen.

WM 2022: Niederlande - Katar live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Katar und der Niederlande an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einenzum WM-Gruppenspiel zwischenund deran. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Einsatzgarantie für Torschütze Füllkrug? "Liebe Grüße …"

WM 2022: Ecuador - Senegal live im TV

Das Spiel zwischen Ecuador und den Senegal wird nicht live im TV übertragen.

WM 2022: Ecuador - Senegal live im Stream

"MagentaTV" hat das Duell zwischen Ecuador und Senegal exklusiv im Angebot und bietet einen Livestream zur Begegnung an. Die Partie beginnt um 16:00 Uhr, der Anstoß erfolgt im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan.

WM 2022: Ecuador - Senegal live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Ecuador und Senegal an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einenzum WM-Gruppenspiel zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

"Tut der Mannschaft einfach gut": Co-Trainer schwärmt von Füllkrug

WM 2022: England - Wales live im TV

Um 20:00 Uhr bestreitet England gegen Wales das britische Nachbarschaftsduell bei der WM. Der Showdown in Gruppe B im Ahmed bin Ali Stadium in Al Rayyan wird aber nicht im Live-TV übertragen.

WM 2022: England - Wales live im Stream

"MagentaTV" überträgt das dritte Match von Jude Bellingham, Harry Kane und Co. exklusiv und live im Stream.

WM 2022: England - Wales live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen England und Wales an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einenzum WM-Gruppenspiel zwischenundan. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

"Super-Auto": Hernández lacht über Spitznamen

WM 2022: USA - Iran live im TV

Um 20:00 Uhr bestreiten die USA und der Iran ihr drittes Gruppenspiel und kämpfen parallel zu England und Wales um das Achtelfinale. Das Duell der beiden Teams in Gruppe B im Al-Thumama Stadium in Doha könnt Ihr live im Free-TV in der "ARD" verfolgen.

WM 2022: USA - Iran live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet die "ARD" in der Mediathek einen Livestream zur Begegnung zwischen der USA und dem Iran an. Auch bei "MagentaTV" könnt Ihr das dritte Match der USA um 20:00 Uhr live im Stream verfolgen.

WM 2022: USA - Iran live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen den USA und dem Iran an. Zudem findet Ihr WM 2022 in Katar. bietet einenzum WM-Gruppenspiel zwischen denund deman. Zudem findet Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zurin Katar.

Das könnte Dich auch interessieren: Begrenzung der Kopfbälle: Schottischer Fußballverband plant Revolution

Müller lobt seinen Ersatzmann: "Füllkrug gibt der Mannschaft Energie"

WM Bale mit Kampfansage vor Battle of Britain: "Jeder hat Schwächen ..." VOR 5 STUNDEN