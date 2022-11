Die Niederlande traten die Mission „Achtelfinale“ mit drei neuen Namen in der Startelf im Vergleich zum WM-Auftaktduell mit Senegal (2:0). Mit Ajax-Duo Jurrien Timber und Davy Klaassen sowie Atalanta-Akteur Teun Koopmeiners von Beginn an sollte es die Elftal gegen Ecuador richten. Dafür mussten Matthijs de Ligt, Vincent Janssen und Steven Berghuis und weichen.

Auf Seiten der „La Tri“ nahm Trainer Gustavo Alfaro lediglich einen Wechsel vor. Der Verzicht auf Ibarra zu Gunsten von Porozo bedeutete eine defensivere Ausrichtung. Die wichtigste Nachricht aus Sicht der Ecuadorianer lautete allerdings wohl, dass Torgarant Enner Valencia rechtzeitig fit geworden ist. Der Fenerbahce-Knipser hatte beim 2:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen Katar einen Schlag abbekommen.

Einen Unterschied konnte Valencia zu Beginn der Partie jedoch nicht machen, weil die Niederlande in der Anfangsphase spielbestimmend waren. Dafür belohnte Cody Gakpo sein Team früh, als der Ball nach einem Fehlpass von Moisés Caicedo unter die Füße von Klaassen fiel. Der 29-Jährige behielt die Übersicht und leitete zu Gakpo weiter. Eiskalt brachte der Eindhoven-Star die Kugel von der Strafraumgrenze aus am kurzen Pfosten unter – unhaltbar (6.)!

Mit der Zeit kam Ecuador immer besser in die Partie und schnupperte mehrmals am Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff blieb dieser „La Tri“ noch verwehrt, als Schiedsrichter Mustapha Ghorbal einen Treffer von Pervis Estupiñán aberkannte (45.+3). Dieser lenkte einen Distanzschuss von Angelo Preciado in die Maschen, doch Jackson Porozo versperrte Andries Noppert die Sicht und stand im Abseits.

In der 49. Spielminute gelang den Ecuadorianern schließlich das inzwischen hochverdiente 1:1. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld wurde Estupiñán links in den Strafraum geschickt und zog aus rund 15 Metern ab. Oranje-Keeper Noppert ließ das Spielgerät abprallen, wodurch Valencia aus kürzester Distanz nur noch einschieben musste (49.).

Die Elftal war einerseits darum bemüht, die Führung wieder herzustellen, konnte andererseits allerdings die Abwehr der Gegner mit der statischen Spielweise nicht überwinden. Dafür kam Ecuador dem 2:1 besonders kurz nach dem Ausgleich nahe.

Es blieb jedoch bei einem Lattentreffer (59.). Mit dem Unentschieden dürfen die Niederlande zufriedener sein als „La Tri“, denn die Mannschaft von Gustavo Alfaro konnte ein Torschussverhältnis von 15:2 nicht in einen Sieg ummünzen. Das Remis bedeutet für Katar das vorzeitge Aus. Der Gastgeber fliegt somit als erster Teilnehmer aus dem Turnier.

Die Verletzung von Ecuador-Lebensversicherung Enner Valencia war ein zusätzlicher Wermutstropfen für die Südamerikaner. Der 33-Jährige ging wenige Minuten vor Abpfiff schmerzverzerrt zu Boden und musste auf einer Trage mit einem Eisbeutel auf dem rechten Knie vom Feld getragen werden (90.).

Die Stimmen zum Spiel:

Louis van Gaal (Trainer Niederlande): „Das war nicht genug, wir haben den Ball viel zu oft hergegeben. Unseren Ballbesitz haben wir nicht gut genug genutzt, Ecuador war physischer und schneller.“

Virgil van Dijk (Niederlande): „Ich denke, Ecuador war im Mittelfeld ein bisschen cleverer und wir haben den Ball zu leicht verloren. Am Ende nimmt man ein Ergebnis mit und verliert nicht. Deshalb haben wir alles selbst in der Hand.“

Der Tweet zum Spiel:

Das Spiel wird Frenkie de Jong wohl kaum zu seinen besten zählen, aber mit neun Tacklings gelangen dem Niederländer heute so viele, wie seit 2014 keinem Spieler in einem WM-Spiel mehr. Damals kam Benedikt Höwedes im Viertelfinale gegen Frankreich ebenfalls auf neun.

Das fiel auf: Depay bleibt blass

Die Hoffnungen in Memphis Depay waren groß und die Mannschaft von Louis van Gaal hätte seine Stärken im Spiel gegen Ecuador dringend gebraucht, doch die Oranje-Fans wurden enttäuscht. Es fiel auf, wie unauffällig der Barcelona-Profi war. Die schlechte Vorstellung fasste Depay in der Nachspielzeit gut zusammen, als der Offensivmann einen hohen Ball (90.+5) nicht unter Kontrolle bringen konnte. Womöglich benötigt der ehemalige United-Akteur nach seiner Verletzungspause noch ein bisschen Zeit.

Die Statistik: 6

Mit dem Treffer zum 1:1-Endstand trug sich Enner Valencia in die Geschichtsbücher ein. Als vierter Fußballer nach Portugals Eusébio, Italiens Paolo Rossi und Russlands Oleg Salenko erzielte Valencia sechs Tore in Folge für seine Nationalmannschaft.

