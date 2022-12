In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gehörte den favorisierten Brasilianern der erste Abschluss des Spiels, als Vinícius Júnior aus 21 Metern in die Arme von Keeper Dominik Livaković schlenzte (5.). Kroatien antwortete wenig später mit der ersten Chance von Ivan Perisic, der den Ball beim Abschluss aus sechs Metern aber nicht optimal traf (13.).

Neymar zeigte sich nach 21 Minuten erstmals vor dem Tor, setzte seinen Versuch aus zehn Metern per Innenseite aber ebenfalls zentral auf Torhüter Livaković(21.). Kroatiens auffälligster Offensivakteur vor der Pause war Perisic, der nach einer halben Stunde aus der Distanz aber deutlich verzog (30.) – es sollte der letzte Abschluss eines chancenarmen ersten Durchgangs zweier Teams auf Augenhöhe bleiben.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein echtes Privatduell zwischen Brasiliens Offensive und Kroatien-Keeper Livaković. Nachdem der 27-Jährige zunächst bei einen brandgefährlich abgefälschten Ball von Innenverteidiger Josko Gvardiol reaktionsschnell per Fußabwehr das Eigentor verhinderte (47.), rettete Livakovic sein Team noch je zwei Mal stark gegen Neymar (55./76.) sowie Lucas Paquetá (66./81.) in die Verlängerung.

Dort sorgte schließlich Superstar Neymar für die Führung der mittlerweile drückend überlegenen Seleção. Nach doppelten Doppelpass – erst mit Rodrygo, dann mit Paquetá – blieb der Angreifer im Strafraum standhaft, umkurvte Livakovic und traf aus spitzem Winkel unter die Latte zur längst überfälligen brasilianischen Führung (105.+1).

Offensiv vollkommen harmlose Kroaten fanden nach dem Rückstand die zweite Luft und kamen kurz vor Schlusspfiff tatsächlich noch zum viel umjubelten Ausgleich. Auf Vorarbeit des eingewechselten Mislav Oršić versenkte mit Bruno Petkovic ein weiterer Joker die Kugel aus 15 Metern im linken Eck – Marquinhos hatte noch leicht abgefälscht (116.).

Im Elfmeterschießen avancierte Livaković wie schon im Achtelfinale gegen Japan zum entscheidenden Mann und parierte gleich den ersten brasilianischen Strafstoß von Rodrygo. Die folgenden fünf Elfmeter fanden alle ihren Weg Netz, ehe Marquinhos‘ Fehlschuss an den Pfosten Brasiliens Viertelfinalaus besiegelte.

Das fiel auf: Kroatiens spielt auf Elfmeterschießen

Über fast 120 Minuten konnte man den Eindruck gewinnen, dass Kroatien von Anfang an auf Elfmeterschießen spielte. Bis zum Ausgleichstor in der 116. Minute hatte der amtierende Vizeweltmeister kein einziges Mal aufs Tor von Keeper Alisson Becker geschossen – und traf eiskalt mit dem allerersten und bis zum Ende auch einzigen Schuss auf das Tor der Brasilianer.

In eigenem Ballbesitz spielten die Kroaten mit dem spielstarken Mittelfeld um Modric, Kovacic und Brozovic in erster Linie Querpässe und ließen die Brasilianer mit einer Art verstecktem Zeitspiel phasenweise minutenlang hinterherlaufen. Ob verdient oder nicht, am Ende ging der Plan dank starker Nerven und eines überragenden Torhüters auf.

Die Statistik: 77

Neymar erzielte gegen Kroatien sein 77. Tor für Brasilien und zog damit mit Seleção-Rekordtorschütze Pelé gleich.

