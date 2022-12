Olivier Giroud hatte feuchte Augen, als er zum TV-Interview nach dem Achtelfinalsieg gegen Polen erschien. Verständlich angesichts der historischen Marke, die Frankreichs Nummer neun setzte. Mit seinem 52. Treffer ist er nun alleiniger Rekordtorjäger von Les Bleus.

"Meine Frau und die Kinder sind im Stadion, das ist natürlich genial. Ich kann diesen Moment mit ihnen genießen. Jetzt kann keiner mehr sagen: ‚Olivier, du brauchst noch eins.‘ Aber meine Besessenheit geht weiter: Ich möchte mit dem Team wieder Weltmeister werden", sagte Giroud.

Der Angreifer schreibt die Geschichtsbücher mit 36 Jahren noch einmal neu. Er hat Thierry Henry auf Platz der besten Goalgetter der Nationalmannschaft verwiesen. Titi Henry, Darling aller Franzosen über viele Jahre im Trikot mit dem Hahn auf der Brust, Weltmeister 1998, Europameister 2000. Eine echte Legende - im Gegensatz zu Giroud.

In der öffentlichen Wahrnehmung liegen Welten zwischen beiden. Mit Giroud sind die Franzosen nie richtig warm geworden, bei der Heim-EM 2016 wurde er ausgepfiffen. 2018 wurde er in Russland Weltmeister; seine Kritiker erwähnen aber gerne, dass Giroud in seinen sieben Einsätzen nicht einen einzigen Torschuss abgab und daher wenig zum Titel beitrug.

Girouds Fallrückziehertor findet keine Anerkennung

Die meisten Fans der Équipe Tricolore werden Giroud aber mittlerweile in ihr Herz geschlossen haben. Und wer das nach Girouds Leistungen bei dieser WM nicht tut, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Erst recht nicht nach dem Polen-Spiel.

Dem Dosenöffner zum 1:0 kurz vor der Pause ließ Giroud Mitte der zweiten Halbzeit ein Sensationstor folgen. Sein Treffer per Fallrückzieher fand allerdings keine Anerkennung, da Raphael Varane in den Augen des Schiedsrichters ein Foul an Polen-Keeper Wojciech Szczęsny begangen hatte.

Das 2:0 durch Kylian Mbappé leitete Giroud ein, indem er einen sehr hohen Ball im Mittelkreis magnetisch annahm und den Konter einleitete. "Wie er den Ball da runterholt, ist exzellent. Er hat eine unfassbar gute Ballbehandlung für seine Körpergröße", sagte "ZDF"-Experte Per Mertesacker.

Perfekte Körperbeherrschung bei Olivier Giroud gegen Polen Fotocredit: Getty Images

Giroud profitiert vom Ausfall Benzemas

Eigentlich hätte sich Giroud mit Karim Benzema um den Startelfplatz im Sturmzentrum duellieren sollen, doch der Weltfußballer musste verletzt passen. Ausgerechnet Benzema, der Giroud einst verspottete. Im März 2020 schrieb Benzema auf Instagram, dass Giroud einen gewissen Nutzen habe, weil der sich nicht scheue, "im Kohlenkeller zu arbeiten."

Der Vergleich zwischen ihm und Giroud sei so, als vergleiche man die "Formel 1 mit einem Gokart". "Ich weiß, dass ich die Formel 1 bin", stellte Benzema klar.

Doch für die Statik des französischen Spiels ist Giroud vielleicht sogar die bessere Lösung. "Die Mitspieler profitieren von seiner Präsenz", sagt Nationaltrainer Didier Deschamps. "ZDF"-Experte Christoph Kramer sieht Giroud immer etwas "unter dem Radar" laufen, betont aber, dass der Stürmer auch defensiv großen Wert für die Franzosen habe.

"Er ist sehr stark bei defensiven Standards, da nimmt er sehr viel weg", so Kramer. Außerdem verleihe er Kylian Mbappé noch mehr Freiräume, weil er auch sehr weite Wege nach hinten gehe.

Mbappé überholt Ronaldo, Maradona und Henry

Diese Räume nutzte Mbappé gegen Polen zu seinen WM-Toren acht und neun. Damit hat der 23-Jährige bei seiner erst zweiten WM-Teilnahme bereits Spieler wie Cristiano Ronaldo, Diego Maradona oder Thierry Henry überholt.

"Wenn man Kylian hat, kann man sich ein paar Probleme vom Hals schaffen", sagte Deschamps nach dem Sieg gegen Polen.

Mertesacker fiel auf, dass Mbappé gerade beim Torschuss weiterentwickelt hat. "Wie er den Ball beim 2:0 mit der Innenseite unter die Latte knallt, hat schon besondere Qualität. Das ist schon ein krasser Risikoschuss, der kann auch in den dritten Rang fliegen", sagte er.

Auffällig ist auch, dass Mbappé sein durchaus ausgeprägtes Ego bei diesem Turnier hinten anstellt. Auch wenn er sich defensiv immer mal wieder Auszeiten nimmt, stellt er sich in den Dienst der Mannschaft. Sein Pass zu Giroud vor dem 1:0 darf als genial bezeichnet werden.

Neue Harmonie in der Equipe Tricolore

Beim anschließenden gemeinsame Jubel demonstrierten Mbappé und Giroud zudem enormes Harmoniebedürfnis. Ex-Nationalspieler Bixente Lizarazu twitterte beim Anblick der beiden: "Love is in the air."

Die Equipe Tricolore stand in der Vergangenheit nicht unbedingt für atmosphärische Höhenflüge. Bei der WM 2010 ging ein tiefer Riss durch die Mannschaft, die in zwei fast schon feindliche Lager aufgeteilt war. Benzema wurde jahrelang aus dem Nationalteam ausgeschlossen, weil er Kollege Mathieu Valbuena mit einem Sextape erpresste.

Selbst beim Titelgewinn 2018 soll es Spannungen innerhalb des Teams gegeben haben. In Katar ist (angeblich) alles Friede, Freude, Eierkuchen. "Unser Abenteuer geht weiter. Wir müssen alle füreinander spielen, um unser Ziel zu erreichen. Und das tun wir auch. Wir sind eine super Bande von Kameraden", sagte Giroud.

Auch Deschamps betont die Harmonie im Team. "Wir sind eine Einheit vom ersten Tag an. Dieses Teams ist eine verschworene Gruppe", so der Coach.

Zu der enormen Qualität gesellt sich in Katar die richtige Mentalität. Dieses französische Nationalmannschaft hat ziemlich gute Chancen, als erstes Team seit den Pelé-Brasilianern 1958 und 1962 den WM-Titel erfolgreich zu verteidigen.

